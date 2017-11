Diputación insta al Gobierno a aplicar la "flexibilidad" sobre el techo de gasto a todas las entidades locales

23/11/2017 - 16:35

Rechaza establecer la anualidad entre el 4 de diciembre de 2017 y de 2018 para conmemorar ese día y la figura de García Caparrós

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha instado al Ministerio de Hacienda a que en caso de que el Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella pudiera tener un trato de favor o cierta flexibilidad por parte del Gobierno de España a la hora de aplicar el techo de gasto se aplique también al resto de entidades locales de la provincia.

IU Para la Gente ha presentado en el pleno de este jueves una moción de apoyo al Ayuntamiento de Madrid por los "controles financieros impuestos" por el Gobierno central, que los diputados de la coalición consideran "un ataque injustificado a la autonomía local reconocida por la Constitución".

En la exposición de motivos de la moción se alude al incumplimiento del Ayuntamiento de Madrid del techo de gasto pero recuerda que dicho Consistorio ha presentado ya tres planes económicos financieros, como marca la ley, en caso de vulnerar dicha regla de gasto. El portavoz de IU, Guzmán Ahumada, ha lamentado que el dinero del presupuesto esté "inmovilizado", recordando, además, la deuda de más de 7.000 millones del Consistorio que la actual alcaldesa ha reducido hasta algo más de 3.000 millones.

Así, ha considerado "un ataque injustificado" a la autonomía local "reconocida por la Constitución española", y ha recordado que el Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto para evitar que fuese "tan restrictiva con el superávit de las corporaciones".

"No se ha logrado ningún avance hasta ahora, Hacienda está dispuesta a dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto. Por este motivo sorprende más que haya decidido intervenir los pagos de Madrid cuando está cerca de modificar la normativa", sostiene el texto.

La diputada de Economía, María Francisca Caracuel, ha considerado "de nota" que el pleno de la institución provincial debata este asunto que atañe al Ayuntamiento de Madrid, a lo que Ahumada ha replicado que esta moción se ha llevado a la sesión "como paradigma de lo que le puede ocurrir a cualquier otro ayuntamiento". "Es una ley injusta, que pone cortapisas a la acción municipal", ha apostillado.

El PP ha propuesto una enmienda de sustitución para centrarse en la necesidad de modificar la legislación actual, algo que ha rechazado IU Para la Gente aludiendo a que ya se aprobó y hasta el momento no se ha hecho nada: "aceptarla sería volver a una situación en la que se nos lleva prometiendo a los ayuntamientos dos o tres años la flexibilidad y no llega".

Caracuel ha recalcado que el Consistorio de Madrid ha incumplido el techo de gasto tres años consecutivos, el pasado ejercicio en 253 millones de euros "pero no nos vamos a inmiscuir en las cuentas de ningún ayuntamiento".

El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha apuntado que si el Ministerio tiene "trato de favor o cierta flexibilidad" con el Ayuntamiento de Marbella que se aplique al resto de entidades locales de la provincia, entre ellas la Diputación.

A juicio del socialista, lo sucedido en Madrid es un asunto político, algo en lo que ha coincidido Ahumada: "puede ser que esta cuestión sea únicamente política. Hay otros que se han saltado la regla de gasto en más de tres ocasiones".

Caracuel ha recordado que cuando se "salta" el techo de gasto se realiza un plan económico-financiero, y ha criticado la anterior gestión del PSOE: "Ha sido un mal alcalde y un mal gestor", ha dicho en referencia al exregidor José Bernal.

4 DE DICIEMBRE

Por otro lado, no ha salido adelante, por el voto de calidad del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, una moción de IU Para la Gente para establecer la anualidad comprendida desde el 4 de diciembre de 2017 al mismo día de 2018 y establecer una mesa de trabajo con todos los grupos políticos, con CCOO y con la familia de Manuel José García Caparrós, joven que fue asesinado hace casi 40 años en la manifestación por la autonomía andaluza.

Tampoco que la institución ponga en marcha un programa de actividades culturales y formativas en los municipios menores de 20.000 habitantes para dar a conocer este día, el Estatuto de Autonomía y la figura de García Caparrós. En este punto, el diputado de Cultura, Víctor González, ha propuesto cuatro enmiendas, no aceptadas, para llevar a cabo actividades para dar a conocer tanto el estatuto andaluz como la Constitución española con material divulgativo y financiación para ello.

El portavoz de IU Para la Gente ha sostenido que su petición va en la línea de que no se conmemore un día puntual sino algo que vaya más allá: "Queremos un año conmemorando la figura del 4 de diciembre y dar el estatuto para que el pueblo lo conozca", actualizando el editado por la Diputación en su 30 aniversario.

El portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, se ha mostrado de acuerdo en conmemorar el 4 de diciembre pero ha considerado que quizá debería hacerlo la Junta de Andalucía: "es un tema autonómico con el componente malagueño de García Caparrós y la Diputación debería organizar algún acto pero el resto debería ser la Junta". "El 4 de diciembre fue la chispa que consiguió la victoria del 28 de febrero", ha apostillado.

Además, ha sugerido que aunque sea la Junta la que debe hacer celebraciones de este tipo, la Diputación sí debería "organizar una jornada para honrar la memoria de Manuel José García Caparrós, y más en el 40 aniversario".

POLÉMICA ENTRE PSOE Y PP

Este asunto ha provocado una acalorada discusión entre los portavoces de PP, Francisco Salado, y PSOE, Francisco Conejo. Este último ha tachado de "facha" a los 'populares' por no estar de acuerdo con esta moción incidiendo en que debería ser institucional que la Diputación organice actividades para conmemorar el 4 de diciembre "y recordar a un malagueño que dio su vida por defender que el pueblo andaluz tuviera autonomía".

"Me entristece que no haya unanimidad para defender la historia del pueblo andaluz, una historia muy vigente en este momento", ha sostenido, y ha criticado que Bendodo, quien se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa aunque su equipo no la comparta, no le dé el visto bueno.

"Francisco de la Torre --alcalde de Málaga-- estaba en contra de la autonomía andaluza y 40 años después es el primero en reconocer el 4 de diciembre y la figura de García Caparrós. Y ustedes, que son más jóvenes, son más fachas", ha espetado.

Ante esto, Salado ha pedido a Conejo que retire dicho calificativo, a lo que se ha negado el socialista. El vicepresidente de la Diputación ha sostenido que la única postura "dictatorial y fascistoide es la suya, la del pensamiento único. O se hace como usted dice o somos antidemócratas".

Según el diputado socialista, Bendodo ha aprobado iniciativas de este tipo en el Ayuntamiento de Málaga. "Este año vamos a tener una amplia jornada a nivel municipal por iniciativa de IU que apoyó el PP en el Ayuntamiento de Málaga, con el alcalde, Francisco de la Torre, el primer presidente franquista de esta institución y que no tiene problema en admitir la memoria democrática".

El dirigente del PP ha sostenido que el 28 de febrero harán conmemoraciones del Día de Andalucía "para celebrar el referéndum y haremos homenajes a García Caparrós pero no como usted dice".