Sami Naïr insta a enfrentar el "reto histórico de migrantes medioambientales", ya mayoritarios, con cooperación nacional

Las oportunidades de futuro y el papel de la juventud en el desarrollo sostenible centran las primeras ponencias de la jornada

El catedrático de Ciencias Políticas, ensayista y especialista en movimientos migratorios internacionales Sami Naïr ha pronunciado este jueves la conferencia magistral del I Foro Global de Gobiernos Locales en Sevilla, bajo el título 'Movimientos globales de la población mundial', donde ha puesto de manifiesto la necesidad de enfrentar el "reto histórico" que llega con la multiplicación de los llamados migrantes medioambientales, no reconocidos pero ya mayoritarios, a través de la cooperación entre los países.

En su intervención, insta a tomar "en serio la revolución demográfica", teniendo en cuenta que "nuestra educación sigue teniendo la mirada del siglo XVIII, XIX y XX", y recuerda que hay 250 millones de migrantes en el mundo, el 3,5 por ciento de la población mundial, de los que 62 millones son europeos.

Ha considerado la necesidad de enfrentarse al "nuevo reto histórico" que suponen los inmigrantes refugiados climáticos ante el deterioro del planeta en este aspecto, advirtiendo que, según datos de la ONU, este tipo de migración es ya la mayoritaria. Afirma que será un "gran problema", especialmente para las ciudades, esta llegada masiva de personas, procedentes principalmente de América Latina, África y Asia, debido a las catástrofes naturales, la sequía, la desertización o la subida del nivel del mar, entre otros.

Así, indica que actualmente se estima en unos 25 millones los desplazados por cuestiones medioambientales, "generando un impacto que alimenta el círculo de la pobreza", una cifra que en 2050 se prevé que alcance los 200 millones de personas, lo que generará una "crisis humanitaria que afectará, sobre todo, a los países en desarrollo".

Estos migrantes, de los que el 80 por ciento son mujeres, "no reciben ayudas económicas, son desarraigados e inexistentes", recuerda, ya que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no recoge su realidad. Sin embargo, Naïr no aboga por realizar un nuevo documento, al considerarlo bueno, sino a introducir modificaciones para su integración.

De modo global, deja claro que los países no podrán oponerse a esos flujos y lamenta la tendencia de los gobiernos hacia la "renacionalización". Advierte de que Europa no cuenta con una política "coherente" en la materia, aunque insiste en que "más que nunca" se necesita una política cooperativa porque "ningún país puede afrontarlo solo, sino mediante una gestión flexible de los flujos".

De hecho, explica que estos flujos se inscriben en un "largo proceso de urbanización del planeta, una civilización de megaciudades", y alerta de que crearán problemas de sostenibilidad, identitarios y de racismo, "sellos de la globalización". "Para afrontarlos, las ciudades deben ser más inclusivas, inteligentes y con capacidad de anticipación", sentencia.

EL PAPEL CLAVE DE LOS JÓVENES

Junto a Naïr, el foro ha sido escenario de presentaciones a cargo de destacados expertos en su ámbito temático, como Thomas Kriese, vicepresidente de la Singularity University, cuya organización alcanzará a mil millones de personas en la próxima década usando tecnologías exponenciales. Según éste, el mundo genera "tensiones disruptivas y oportunidades", por lo que "no se puede adivinar el futuro, pero sí comprender hacia las tendencias y hacer previsiones sin miedo a equivocarse". "El mundo cambiará mucho en los próximos 30 años pero tenemos que afrontarlo juntos", ha concluido.

A continuación, Cristina Gallach, consejera de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea y exsecretaria general adjunta de Naciones Unidas, ve a los jóvenes como "actores indispensables" para alcanzar los objetivos de sostenibilidad marcados y afirma que, respecto al desarrollo sostenible, "todos los países están en vías de desarrollo".

También, ha hablado de los asentamientos urbanos y su sostenibilidad. "Hemos de considerar a las ciudades como catalizadoras de los cambios, y el gobierno local es el mejor situado para conectar esos objetivos globales con la población", añade, considerando que se necesita el "papel crítico de la juventud, su concienciación y habilidades que hagan ver las contradicciones del sistema".

EL EJEMPLO DE PEKÍN

Por su parte, Li Shixiang, vicealcalde de Pekín y representante de la primera organización turística internacional, la World Tourism Cities Federation, ha hablado sobre la estrategia de ciudades verdes de las que la capital china ha sido impulsora. Su objetivo ha sido el de abordar problemas ambientales globales, como la crisis de recursos naturales y el saneamiento del medioambiente, en un contexto de desarrollo civilizado.

Pekín promueve un ahorro de consumo energético y de emisiones que ha supuesto un gran crecimiento económico, con medidas como limitar las emisiones de carbono por parte de las empresas; fomentar el desarrollo de industrias con bajo consumo de energía; o aumentar la proporción de edificios eficientes desde el punto de vista energético, hasta alcanzar el 74,4%. Beijing ha entrado ahora en una nueva fase de desarrollo, basado en la innovación y la sostenibilidad, para aplicar esa eficiencia energética en urbanismo, transporte ferroviario y vehículos. "El desarrollo sostenible de una ciudad no se puede lograr sin cooperación con otros municipios y países", concluye.

La última de las intervenciones de la mañana ha sido del embajador en misión especial para la Agenda 2030, Juan Francisco Montalbán, quien ha abordado el papel de las administraciones públicas en dicha iniciativa, "sin perder de vista los objetivos de justicia social y la igualdad de oportunidades". Considera que la Agenda 2030 se ha de adaptar a cada nación y que "es cuantificable, no un brindis al sol". Trece años son muchos, pero no hay tiempo que perder", ha finalizado.