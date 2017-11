El sector agroalimentario regional es el segundo que más exporta de toda España

23/11/2017 - 16:50

Uno de cada diez productos agroalimentarios que vende España en los mercados internacionales procede de la Región

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Las exportaciones del sector agroalimentario regional alcanzaron entre enero y septiembre de este año los 3.655 millones de euros, lo que sitúa a Murcia como la segunda provincia más exportadora de toda España, solo superada por Barcelona (3.900 millones de euros). A nivel nacional, las ventas en los mercados internacionales de este sector se situaron en 34.700 millones de euros, lo que significa que uno de cada diez productos agroalimentarios que exporta España procede de la Región.

Así lo destacó ayer el director del Instituto de Fomento (Info), Joaquín Gómez, que participó en una jornada organizada por ICEX España Exportación e Inversiones para mostrar a los empresarios del sector las posibilidades que ofrece la nueva plataforma de venta online que desarrolla este organismo junto con Amazon.

"Una de las claves de la fortaleza de este sector en la Región de Murcia ha sido la apuesta de los empresarios por la innovación, aplicada fundamentalmente hasta ahora a los procesos de producción o de distribución. Ahora debemos llevar esa cultura innovadora a los procesos de comercialización y venta, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y en particular el comercio online o las técnicas de marketing digital, para consolidar nuestra posición en los mercados tradicionales y llegar cada vez a más consumidores para seguir manteniendo esa posición de liderazgo de nuestros productos", señaló Joaquín Gómez.

El comercio electrónico en la Región ha experimentado un crecimiento del 16 por ciento entre enero y agosto, según los datos facilitados por la Fundación Integra, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. En la actualidad, las empresas regionales que venden sus productos a través de este canal son 429, la gran mayoría pertenece a los sectores del hábitat y agroalimentario.

La nueva plataforma, denominada 'Food & Wines from Spain', surge de la colaboración entre ICEX y Amazon, la compañía líder en el comercio electrónico a nivel internacional. Su objetivo es ofrecer una nayor visibilidad y posicionamiento en los sitios web europeos de este gigante del comercio online a los productos de las empresas españolas de este sector, y en particular a los aceites y vinagres, vinos, zumos y bebidas no alcohólicas, conservas, embutidos, confitería, mermeladas y confituras o especias y condimentos.

Gómez destacó que "algunas de las principales empresas que elaboran estos productos son regionales, lo que representa una oportunidad para beneficiarse de la marca España, al tiempo que se refuerza la marca Región de Murcia con el respaldo de dos grandes entidades como ICEX y Amazon".

Asimismo, explicó que "el comercio online ofrece a las empresas, y sobre todo a las pymes, la oportunidad de llegar a los mercados internacionales con una inversión mínima y con mayores posibilidades de crecimiento, ya que cuenta entre sus ventajas con una alta capacidad de fidelización gracias a la comunicación directa.

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES

En la actualidad, los principales destinos de las exportaciones del sector agroalimentario regional son los países de la Unión Europea, con Alemania como principal destinatario (621,6 millones de euros entre enero y septiembre de 2017); seguido de Reino Unido (549,4 millones de euros); Francia (512,8 millones de euros); Países Bajos (227,7 millones de euros) e Italia (195,1 millones de euros). Fuera de la UE, destacan Estados Unidos (150 millones de euros); Libia (123,4 millones de euros); China (71,3 millones de euros) o Marruecos (51,3 millones de euros).

"Uno de los objetivos del Plan de Promoción Exterior que gestiona el Info es diversificar los mercados de nuestras exportaciones, y en particular en sectores estratégicos como el agroalimentario, y el comercio electrónico es una herramienta que puede ayudar a las empresas a alcanzar nuevos mercados emergentes y más alejados reduciendo costes y aumentando sus posibilidades de éxito", concluyó el director del Info.