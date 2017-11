El XV Curso de Cine y Literatura en Inglés 'Satire' de la UR proyecta 'Adam's Rib' ('La costilla de Adán')

23/11/2017 - 17:08

El XV Curso de Cine y Literatura en Inglés 'Satire' de la Universidad de La Rioja proyecta este viernes, 24 de noviembre, a las 17,00 horas, en el edificio Filologías, la película 'Adam's Rib' ('La costilla de Adán'), de George Cukor y protagonizada por Katharine Hepburn y Spencer Tracy.

LOGROÑO, 23 (EUROPA PRESS)

Patricia Fra López, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, impartirá la ponencia 'A satiric view of gender roles in classical Hollywood film: Adam's Rib' en el Salón de Actos del Edificio Filología.

El XV Curso de Cine y Literatura en Inglés 'Satire' está coordinado por José Díaz-Cuesta, profesor del Grado en Estudios Ingleses y cuenta con financiación del Vicerrectorado de Estudiantes (a través de la Comisión de Actividades Culturales de la Universidad de La Rioja), de la Facultad de Letras y de la Educación y del Departamento de Filologías Modernas.

Esta edición se dedica a la sátira y proyectará, en total, nueve películas: Real Women Have Curves (2003), Brideshead Revisited (2008), Duck Soup (1933), Wag the Dog (1997), Adam's Rib (1949), Rare Birds (2001), The Player (1992), Life of Brian (1979) y Room (2015). Todas ellas se proyectarán en versión original con subtítulos en inglés y, simultáneamente, en versión original sin subtítulos.

Las sesiones tienen lugar en el Salón de Actos del Edificio de Filología, en horario de 17,00 a 20,30 horas, en formato de alta definición Blu-ray (en las películas en las que está disponible) y en versión original. Después de cada película se entablará un coloquio y un profesor dictará una conferencia en torno a la película.

De forma simultánea, en el Aula 001 del Edificio Filologías se podrá ver la misma película proyectada en DVD en versión original subtitulada en inglés. Seis de las sesiones tendrán lugar de viernes y tres de ellas de jueves, habiendo dos semanas en las que hay doble sesión, una de jueves y otra de viernes.

En la organización colaboran, además de las entidades financiadoras, la asociación ACAUR, el proyecto de investigación de la UR 'El modo satírico, género y la constitución de identidades en los lenguajes visuales y literarios' (APPI17/06); el proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad con sede en la UR 'BITAE II. Nuevos paradigmas de interpretación teatral: Respuestas para una sociedad en conflicto multicultural' (FFI2013-47806-R); y los grupos de investigación 'Representaciones de Identidades en Textos Literarios y Fílmicos en Habla Inglesa' (GRID), 'Lenguajes Específicos y Literatura Comparada y Aplicada'.