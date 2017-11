Alcalde de Alcalá expresa su satisfacción por "el final positivo" al hallar a los menores tras "horas de tensión"

23/11/2017 - 17:18

El alcalde de Alcalá la Real (Jaén), Carlos Hinojosa, ha expresado su satisfacción por el "final muy positivo" que han tenido "horas de tensión", después de que este miércoles fuera detenido en Portugal un vecino, al que su pareja había denunciado por malos tratos y por llevarse a sus tres hijos menores sin su consentimiento.

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este jueves a preguntas de los periodistas el regidor, quien ha añadido que "es bastante probable que hoy tengamos a los niños y están activados todos los protocolos de atención y protección" tanto de los pequeños como de su madre como posible víctima de género.

En este sentido, ha explicado que lo más importante "es preservar la integridad de esas cuatro personas", de modo que hay datos que no se pueden hacer públicos, ni ahora por no tener conocimiento concreto de ellos ni tampoco en otro momento, "como cuando estarán o no en Alcalá o cualquier otro sitio, porque no procede".

"Lo fundamental es que estaban en perfecto estado y que muy pronto van a estar con su madre, que es donde siempre debieron estar", ha afirmado. Y es que, según ha reconocido, se vivieron "horas muy malas" aunque, "afortunadamente, un final muy positivo".

Al hilo, ha valorado y agradecido el trabajo coordinador que han desarrollado muchas personas para proteger a una madre en una posible situación de violencia de género y, además, a sus hijos, cuestión que, "cuando se produce, como ayer, que era poner en riesgo a menores aún nos conmociona más y hace que nos entreguemos".

Hinojosa ha hecho hincapié en que la violencia de género "probablemente sea la lacra social más grande" que nuestra sociedad sufre en la actualidad y ha animado a seguir trabajando para erradicarla así como por proteger a los niños en una semana, además, en la que se conmemora el 25N y el Día Internacional de la Infancia.

Así las cosas, ha incidido en que hay que continuar "trabajando por una sociedad más madura y consciente de los derechos que quiere defender y que son inalienables, como la igualdad y la protección de los derechos de la infancia".