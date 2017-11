Diputación acuerda actualizar su portal de transparencia y crear un registro de empresas para contratos menores

23/11/2017 - 17:43

La Diputación de Málaga ha acordado, con los 15 votos en contra del equipo de gobierno del PP y 16 a favor --PSOE, Ciudadanos, IU Para la Gente y Málaga Ahora--, actualizar el portal de transparencia de la institución con información, desde 2015, relativa a los pagos de todos los contratos de la institución indicando el precio con IVA, el concepto de actividad, etcétera.

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

Además, se ha acordado, con los mismos votos, instar al equipo de gobierno 'popular' a crear un registro de empresas y comercios que quieran prestar sus servicios a la Diputación de Málaga para contratos menores.

También ha salido adelante con 16 votos a favor y 15 en contra que el equipo de gobierno garantice la solicitud de varias ofertas para todos los contratos menores que se realicen en la institución provincial, "garantizando así un procedimiento más transparente y un reparto más equitativo entre las pymes".

No se ha aprobado de la moción socialista que se establezca un nuevo procedimiento para organizar las visitas de los mayores a la provincia y tampoco exigir responsabilidades políticas por no actualizar el portal de transparencia.

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha justificado la moción por los 15 contratos "a dedo" de la institución provincial con Santiago Martín, exconcejal del PP de Mijas que dimitió por la presunta compra de un concejal de Costa del Sol Sí Puede, marca local de Podemos, en el ya conocido como caso Mijas.

Ha recordado que hace algo más de un mes constataron que la Diputación había realizado, según los datos disponibles en el portal de transparencia de la institución, cinco contratos menores con el restaurante del exconcejal 'popular' por valor de casi 5.000 euros para proporcionar comidas a mayores participantes en un programa provincial. Entonces, solicitaron información pidiendo copia de cada una de las facturas desde 2011 de cualquier área de la institución con este exedil mijeño.

Tras recibir la documentación facilitada por el equipo de gobierno, los socialistas comprobaron que no han sido cinco las contrataciones sino un total de 15 por valor de 13.177,95 euros. Pero, "lo más grave", según Conejo, es que once de ellas se llevaron a cabo cuando Martín ya había dimitido y se había iniciado el procedimiento judicial por el caso Mijas.

Conejo se ha dirigido a Ciudadanos asegurando que lo sucedido "es tan grave" que deberían replantearse el acuerdo de investidura con el PP, a lo que el portavoz de IU, Guzmán Ahumada, ha replicado al socialista que quizá ellos se tendrían también que "replantear el acuerdo en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental", donde el presidente del PP mijeño, Ángel Nozal, es vicepresidente: "sois cómplices".

La viceportavoz de Cs, Teresa Pardo, ha indicado que la moción socialista "viene maquillada": "usted pretende traer otro ayuntamiento al que prestamos apoyo a su equipo para ponerse usted aquí, usted quiere que quite a Bendodo para ponerse usted".

En este punto, ha considerado que Conejo deberá responder: "hoy habla de investigados, usted es valiente; planteese los cargos --de su partido-- que tengan la misma situación", ha dicho en referencia al municipio malagueño de Nerja, cuya alcaldesa, Rosa Arrabal, ha sido citada como investigada por el caso del vertedero, al igual que el exalcalde José Alberto Armijo y otros cargos políticos.

Pardo ha dicho que la en política "la legalidad no lo es todo, hay que tener ética y estética. Hay que serlo y parecerlo". "No es estético que hayan otorgado contratos al exedil del PP pero sí voy a dar la oportunidad a la que tiene que explicar lo que es legal", ha dicho la diputada naranja, cuyo grupo sí ha apoyado censurar la gestión de la diputada de Servicios Sociales, Lourdes Burgos, pero no se ha mostrado de acuerdo en solicitar su dimisión, tal y como pedía el PSOE en su moción; punto que no ha salido adelante.

La diputada Lourdes Burgos, por su parte, ha pedido a Conejo "respeto, prudencia y educación, además de la presunción de inocencia". "Usted está condenando a gente y por experiencia propia no debería hacerlo", ha espetado, añadiendo que quizás "los actores en el caso Mijas o caso Curro son más".

Ha vuelto a insistir en por qué se contrataron las comidas del programa de mayores 'Conociendo tu provincia' con el restaurante del exedil 'popular', como ha capacidad del establecimiento, la disponibilidad, los precios, etcétera. "Usted tiene fijación con Mijas, donde sólo hay dos restaurantes que cumplen estos requisitos", ha expuesto, algo que no se ha creído el diputado de IU.

Conejo ha replicado a Burgos que si el concejal fue inocente "por qué dimitió", añadiendo que cuestiona el "comportamiento político" de la propia diputada provincial, también edil en Mijas.

Tras incidir en qué esconde el PP "apoyando" a Nozal, "al igual que hizo con Juan Martín Serón en Alhaurín el Grande", y asegurar que "son el partido de la corrupción, a la que abrazan y amparan", ha tomado la palabra el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, quien ha invitado al socialista a calmarse y no crear crispación, retirándole a continuación el micrófono.

OTROS ASUNTOS

En la sesión de este jueves se han abordado otros asuntos, como una modificación presupuestaria para prestar una ayuda de 880.694 euros al Ayuntamiento de Cártama (Málaga) para consolidar el terreno colindante a una serie de viviendas de la barriada de Casasola, en la Estación de Cártama, situación que afecta a la seguridad de una veintena de familias.

Este asunto, que ya se debatió en un pleno anterior, ha vuelto con las mismas críticas de la izquierda. Así, el portavoz socialista ha criticado la "discrecionalidad" en las ayudas que otorga la Diputación ante lo que Bendodo ha respondido que "lo que usted llama discrecionalidad es gobernar".

"Es una subvención a un municipio que gobierna el PSOE, no es un pueblo que gobierne el PP, ni pinta tiene", ha ironizado, añadiendo que se trata de un muro que se está cayendo "igual que se ayudó a Arriate cuando el alcalde nos pidió más de 200.000 euros porque se le abrió la avenida principal".

Bendodo ha reiterado que no miran el color político y que si hay que hacer algo urgente en la provincia "lo vamos a seguir haciendo". Si fuera otro alcalde "usted no pondría pegas", ha dicho.

Conejo ha agradecido a Bendodo que se "haya vuelto a poner el traje de presidente de la Diputación porque el alcalde, Francisco de la Torre, está haciendo un magnífico trabajo para que usted no pueda ser ni candidato" a la Alcaldía de Málaga. "No sabe cuánto le agradezco estas palabras", ha respondido el presidente 'popular'.

El vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, ha admitido que quizás los alcaldes a veces no priorizan sus proyectos: "a lo mejor no se ha planificado bien pero no podemos poner en peligro las viviendas de esos vecinos, es una responsabilidad".

Este asunto ha llevado a volver a debatir sobre el reparto de fondos. Conejo ha criticado que por ejemplo se dieron ayudas por el temporal a un municipio por valor de 30.000 euros y a otro, muy cercano, 60.000 euros. "Evitemos esto, con planes, con programas, con criterios, para que el beneficiado no sea el que le haga más bola al de la Oficina del Alcalde o que se acerque a hablar con usted --por Bendodo--", ha sostenido.

En la sesión se ha debatido sobre las matrículas de la UNED; se ha apoyado mantener el apoyo a la actividad circense; pedir a la Junta de Andalucía que aporte un 50 por ciento, y la misma cantidad la Diputación, para ayudar a los ganaderos ante la sequía o las críticas del PSOE por los municipios cuyos proyectos han quedado fuera del Plan de Inversiones Cofinanciadas, contando en este caso con la intervención, en la tribuna de alcaldes, del regidor de Sierra de Yeguas, José María González.