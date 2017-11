IU acusa a Irene García de "usar su voto de calidad para negarle a los municipios lo que les corresponde por ley"

23/11/2017 - 18:17

El diputado provincial de IU, Antonio Alba, ha lamentado este jueves que "la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, usara su voto de calidad en el Pleno provincial para negarle a los pueblos y ciudades de la provincia lo que les corresponde por ley".

CÁDIZ, 23 (EUROPA PRESS)

De esta manera se ha referido el diputado provincial al desempate que tuvo que resolver García este pasado miércoles durante la votación de la moción de IU por la que pedía al Pleno provincial que instara a su vez al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que cumpla "con lo estipulado por ley", es decir, a "cumplir en los Presupuestos de 2018 con la ley reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica), alcanzando así el Fondo de Participación los 600 millones de euros fijados para 2014".

Según informa la federación de izquierdas en una nota, la moción en cuestión pedía, asimismo, que se solicitara a la Junta a suscribir un acuerdo con las entidades locales para reintegrar de manera progresiva "la deuda histórica de 540 millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de Andalucía", así como establecer los plazos de pago de dicha deuda durante un periodo de tiempo pactado. Una deuda que, según ha recordado Alba, en el caso de la provincia de Cádiz "asciende a más de 68 millones de euros".

"La realidad es que la presidenta de Diputación y el PSOE de Cádiz han dicho no a los pueblos de la provincia, ha dicho no a cumplir la propia ley andaluza y ha dicho no a facilitar un respiro a los ayuntamientos gaditanos", ha apuntado el diputado de IU, quien además ha insistido en que "los Ayuntamientos sufren una doble asfixia, la que les impone el PP en el Gobierno central, con una regla de gasto injusta y la nueva deuda histórica generada ahora por el Gobierno socialista de la Junta".

Alba ha considerado, además, que el PSOE cayó en la "inconsistencia" al rebatir en el Pleno la moción de IU a favor de la actualización de la Patrica, "y como no tenía argumentos, porque no se puede justificar que se incumpla la ley, se dedicó a intentar culpar a IU de la congelación de la Patrica durante su paso por el Gobierno andaluz, cuando fue precisamente la presencia de IU la que logró que el PSOE no eliminara estas partidas, sino que al menos se congelaran", ha concluido.