Podemos exige al consejero de Sanidad que explique el motivo del traslado del CACYS de Arturo Soria a Orcasitas

23/11/2017 - 21:19

Miembros de Podemos ha anunciado este jueves durante un encuentro en Orcasitas que exigirán al consejero de Sanidad, Carlos Izquierdo, que explique los motivos por los que los menores del CACYS de Arturo Soria se trasladan a la residencia San José de Orcasitas, cuyos ancianos serán trasladados.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Raul Camargo, ha afirmado que "la Comunidad ha decidido no invertir más dinero del presupuestos en las residencias, además de cerrar la residencia San José". Además, ha avanzado que solicitarán al Gobierno regional no solo no cerrar la residencia sino "la construcción una nueva en este distrito".

Por su parte, la diputada de Podemos en la Asamblea y portavoz del Consejo autonómico de la formación, Isabel Serra, ha asegurado que el gobierno de Cristina Cifuentes "está quitando recursos a los barrios de la periferia, beneficiando así a los barrios del norte, que tienen más recursos".

Por último, la concejala del distrito de Usera, Rommy Arce, ha asegurado que "el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos irán de la mano para evitar el cierre de la residencia", ya que "cumple un papel fundamental en el distrito de Orcasitas".

Arce también ha explicado que con el cierre de esta residencia "no solo cesará la actividad de la misma, sino también el comedor social, que repartía más de 40 comidas al día".

Por último, durante el acto ha participado la presidenta de la Asociación de Vecinos de Orcasur, Piedad Martínez, que ha afirmado estar "en total desacuerdo con la decisión del cierre de la residencia por parte de la Comunidad", y que ha señalado que han solicitado una reunión con el consejero de Sanidad para pedir explicaciones.