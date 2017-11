Espadaler (Units) apuesta por un Govern del PSC en solitario con pactos puntuales

24/11/2017 - 9:02

Cree que los independentistas deberían "dar explicaciones y pedir perdón"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El dirigente de Units per Avançar y 'número 3' de la lista del PSC para el 21-D, Ramon Espadaler, ha apostado por un nuevo Govern liderado en solitario por el PSC con acuerdos puntuales, y ha descartado tanto un nuevo tripartito como un pacto con Cs y el PP.

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press, en la que el exlíder de la extinta Unió ha reivindicado que el líder del PSC, Miquel Iceta, es el candidato a la Presidencia más capacitado "por la moderación, la serenidad y la confianza que representa, así como por su capacidad de gestionar la complejidad del momento".

"Unos --los independentistas-- se han inhabilitado y han llevado el país al precipicio, y los otros --Cs y el PP-- se lo han mirado con los brazos cruzados esperando que la justicia les resolviera un problema que es político", ha destacado Espadaler, que ha defendido el pacto electoral de Units per Avançar con el PSC para dar cobijo a todos los catalanistas moderados que quieren una solución.

Espadaler aspira a un Govern "presidido por Iceta con apoyos asimétricos, que se tenga que ganar el pan cada 15 días en el Parlament" en una legislatura en la que se tendrán que cerrar muchas heridas y empezar a construir un proyecto conjunto en el que no se excluya a ningún catalán por su ideología, ha dicho.

NI TRIPARTITO NI PACTO CON CS Y EL PP

Espadaler no es partidario ni de un nuevo tripartito con ERC y los 'comuns' ni de hacer un bloque constitucionalista con Cs y el PP.

"No concebimos un pacto con ERC, que ha liderado la hoja de ruta que nos ha llevado al desastre y no está por la labor de cambiar", y los 'comuns' tienen poca credibilidad porque han roto el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, ha destacado.

Tampoco ve viable un pacto de gobierno con Cs y el PP por su "inmovilismo y hostilidad: están jugando en una liga que es la española en un campo que es Catalunya, mientras que Iceta está jugando en la liga catalana".

Defiende que la solución no vendrá de ninguno de los dos extremos y que el 21-D es un hito muy importante para decidir entre "seguir bailando el mambo de la CUP o volver a la vía de cumplir la ley y hacer política dentro de las instituciones con serenidad y estabilidad para hacer un país en el que quepan todos".

BILATERALIDAD

Sobre que ERC y el PDeCAT barajen ahora dejar la vía unilateral y apostar por una relación bilateral con el Estado, Espadaler ha dicho que "deben dar muchas explicaciones y pedir perdón en mayúsculas por llevar el país a un paso del precipicio".

Ve el cambio de estrategia un "mea culpa' de fin de semana para pasar pantalla en un simple trámite para poder volver a coger carrerilla" en su hoja de ruta.

Espadaler aboga por volver a hacer política en las instituciones para lograr una reforma del modelo territorial y blindar las competencias de Catalunya, así como mejorar su autogobierno y financiación.

Admite que la reforma territorial se podrá lograr "a medio y largo plazo, sin engañar a nadie y reconociendo que el camino será largo y difícil", y confía en que el 21-D pueda servir para empezar esta andadura desde la conciliación y la moderación.

Es partidario de abordar algunas reformas a través de la bilateralidad, como "la realidad nacional, el tema lingüístico y la financiación: estos temas exigen un trato que no puede ser multilateral".

Para lograr el mejor pacto posible con el Gobierno central, espera lograr primero un acuerdo entre las fuerzas del Parlament: "El pacto PSC-Units per Avançar es la semilla del pacto entre diferentes. Lo que vendrá será mucho más complicado, deberemos hablar entre diferentes y habrá pactos difíciles de explicar".

Para ello, ve imprescindible volver al catalanismo que antes ocupaba CiU y ahora encarna el PSC: "Mucha gente no independentista no quiere ir a los brazos de Cs, profundamente hostil con la realidad del país, o a los brazos del PP, que no ha sido capaz de dar respuesta".

"El PDeCAT ha dejado un cráter de representación, y muchos votantes que se sentían cómodos en ese espacio se sienten cómodos y representados ahora en el 'Partido del Sentido Común', el PSC".

BUENA ACOGIDA EMPRESARIAL

Espadaler aplaude la denominación 'Junts pel seny' para el pacto PSC-Units per Avançar, y señala que está siendo muy bien acogido por el sector empresarial y catalanista: "Como muchos de ellos, yo nunca he cogido una papeleta socialista, pero ahora el país necesita un esfuerzo de serenidad y moderación".

Si bien insiste en que la reforma y los pactos Estado-Generalitat van para largo, señala que hay urgentemente hay que abordar medidas para evitar que más empresas se vayan de Catalunya y lograr que la mayoría de las que se han ido vuelvan: "Hay que cambiar el rumbo de colisión que puso Mas y dar claras señales de estabilidad al mundo económico".

También confía en que los presos por el proceso sobernaista puedan quedar en libertad lo antes posible porque la medida de encarcelarlos cautelarmente es "desproporcionada", y pide que se deje a los Mossos d'Esquadra al margen de la campaña electoral.