Andalucía prioriza corregir la insuficiencia de recursos en la nueva financiación y evitar "diferencias injustificadas"

24/11/2017 - 9:20

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que "lo trascendental" en el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica es corregir la actual "insuficiencia de recursos que está provocando tensiones territoriales y tensiones políticas", así como evitar "diferencias injustificadas" entre comunidades con la aplicación del modelo vigente.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Durante su participación en un debate en la cadena Ser con sus homólogos de Valencia y Castilla León, recogido por Europa Press, Montero ha explicado que lo que Andalucía pide de cara al nuevo modelo de financiación es que "las necesidades de los ciudadanos sean el centro del debate por encima de capacidades fiscales o de territorios" y ha advertido de que cuestionar la necesidad de incorporar recursos adicionales "es lo mismo que cuestionar el Estado del Bienestar, la educación, la sanidad o la dependencia".

Tras destacar que "incluso aquellas comunidades que tienen mejor financiación saben y entienden que en este momento les están faltando recursos para que todos los ciudadanos seamos iguales, al menos en aquello que hemos acordado como básico", la titular andaluza de Hacienda ha señalado que "lo trascendental es que el sistema tiene una insuficiencia de recursos que está provocando tensiones territoriales y tensiones políticas, una discusión que parece enfrentada entre comunidades y que no es tal, sino que es simplemente es la constatación de que aquello que es tan importante para que todos seamos iguales en este momento tiene déficit de financiación".

Montero ha recordado que "Andalucía ha dejado de recibir con motivo de este modelo más de 5.522 millones de euros y existe entre las comunidades mejor y peor financiadas una diferencia absolutamente injustificada de cerca de 800 euros por habitante" y ha destacado que el efecto que ello ha tenido para Andalucía, "que ha querido preservar los servicios públicos, ha sido que hemos perdido casi cuatro puntos del PIB con lo que se ha evitado crear más de 100.000 puestos de trabajo".

"DIFERENCIAS INJUSTIFICADAS" EN EL REPARTO ENTRE CCAA

Según la consejera, el documento elaborado por los expertos sobre el actual modelo ha puesto de manifiesto que la financiación autonómica "es un debate que no está en una esfera política, sino que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos" y también ha evidenciado que "la distribución que se hace actualmente de los fondos, no sólo la bolsa, sino su reparto está provocando diferencias injustificadas entre las diferentes comunidades y que por tanto hay que ajustar mejor la población para que no se dé el efecto de que algunas comunidades al efecto real de la financiación esté perdiendo en nuestro caso 200.000 habitantes que no se financian actualmente con el modelo".

En su opinión, en España ha existido un "intento deliberado de asociar permanentemente la estructura territorial del Estado y las comunidades autónomas a despilfarro y duplicidad de servicios, cosa que es absolutamente incierta porque se ha demostrado que la descentralización en comunidades autónomas es mucho más eficiente".

Como prueba de la insuficiencia de recursos, Montero ha apuntado que "en 2014 al modelo de financiación para los servicios públicos le faltaban 16.000 millones de lo que se gastó", por lo que ha insistido en que las comunidades no pretenden "pedir más, sino participar en mayor medida de lo que se recauda a los ciudadanos con sus impuestos, donde prioritariamente prefieren que se financie la sanidad, la educación o la dependencia, al igual que las prestaciones por desempleo o las pensiones, competencia del Gobierno de España".