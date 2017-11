La Junta se compromete a mejorar servicios, presupuestos y recursos para combatir la violencia de género

24/11/2017 - 9:48

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado por unanimidad una declaración institucional por la que el parlamento autonómico asturiano se compromete a mejorar los servicios, presupuestos y recursos destinados a combatir la violencia de género.

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

Con motivo de la conmemoración este sábado del Día Internacional contra la violencia de género, el presidente de la cámara, el socialista Pedro Sanjurjo, ha abogado también por mejorar las estrategias preventivas. La Junta instará también a los Gobiernos de la Nación y del Principado de Asturias a garantizar las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, "con el objetivo de garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia".

Cada 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género, todos los grupos parlamentarios, "como representantes de la sociedad asturiana, de su diversidad y pluralidad", muestran conjuntamente su "absoluto rechazo" a todas las formas de violencia contra las mujeres y sus hijos, así como su "firme compromiso" para erradicar la violencia machista y avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

La violencia contra las mujeres, afirma Sanjurjo, "es producto de una sociedad desigual que niega valor y derechos a las mujeres y privilegia a los hombres". "La invisibilización, cosificación, minusvalorización y desprecio de las mujeres son algunas de las estrategias sobre las que se sustenta esta desigualdad y se concreta en múltiples formas de violencia presentes en todos los ámbitos de la vida, desde lo personal a lo público", ha señalado.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España el 12,5 por ciento de las mujeres a partir de 16 años ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. El 13 por ciento de las mujeres ha tenido miedo de su pareja en algún momento. Esto implica que más de 2,5 millones de mujeres han sufrido o sufren violencia solo por ser mujeres en el país.

En los últimos catorce años, 2003-2017, cerca de 900 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. 43 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, 7 menores asesinados por violencia de género, 22 niños y niñas huérfanos por violencia machista. Todas ellas son, para la Junta, "cifras escalofriantes que apelan a nuestra conciencia individual y colectiva, a cada hombre y cada mujer que cree en la igualdad, la justicia y la democracia".

"También apelan a las instituciones y administraciones que hemos de asumir como tema prioritario de nuestras agendas la erradicación de la violencia contra las mujeres, sea cual sea su manifestación, y la consecución de la igualdad real y efectiva", señala el presidente del parlamento asturiano en la declaración institucional.

Sanjurjo ha recordado que España y el Principado de Asturias cuentan con "importantes instrumentos normativos" valorados internacionalmente, tales como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley del Principado de Asturias para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.

Los parlamentarios asturianos han coincidido en que una sociedad decente "no puede convivir" con la violencia sobre las mujeres, "no puede tolerar ni un solo asesinato por ser mujer, y no puede negar el derecho de las mujeres a vivir una vida plena libre de violencia".