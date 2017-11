Cataluña. el psoe vincula la duración de la legislatura a la situación en cataluña

24/11/2017 - 9:47

- Ábalos dice que "lo del cupo se sabía que venía" y desde los territorios "no hubo ningún problema, ni ninguna advertencia"

El PSOE considera que los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña y la situación política que derive de la cita del 21-D marcará la duración de la actual legislatura nacional.

Así lo reconoció el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al responder con un "sin duda", en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, a la pregunta de si lo que se decida en el Parlament -refiriéndose a los pactos postelectorales en Cataluña- puede marcar la duración de la legislatura.

"Si el Gobierno no es capaz de encauzar, que no digo solucionar, y situar en los límites constitucionales y de convivencia democrática la cuestión catalana, realmente a este Gobierno le va a quedar muy poco que hacer", apuntó.

Ábalos destacó que la apuesta del PSC para las elecciones del 21-D es "muy singular", porque es "la única formación catalanista que no es secesionista" y "el único partido de izquierdas que es claramente no independentista".

Sin embargo, dijo que Ciudadanos "lo único que trata es de vencer al independentismo sin ninguna propuesta clara" y que los socialistas, por "coherencia", no deben pactar con independentistas. "Si estamos por dejar bien claro que estamos por la integridad territorial de España, queremos mantener la unidad de todos nuestros territorios en un proyecto común, es evidente que no podemos hacer pactos con fuerzas independentistas en ningún caso", manifestó.

Además, dijo que "no genera confianza quien no quiere dar la cara y no afronta los problemas" cuando se le preguntó por la relación con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la ruptura del pacto en el Ayuntamiento con el PSC. Acusó a Colau de hacerlo de un "modo muy cobarde".

Indicó que el PSC, con su candidato Miquel Iceta, también se presenta a estas elecciones y es "absurdo" que se les plantee "a quién vamos a votar y no al revés". Asimismo, recordó que la política de pactos postelectorales "le corresponde formalmente al PSC, como organización autónoma", pero acto seguido recordó que "ésta es también la organización de los socialistas en Cataluña y nos afecta al conjunto de los socialistas en España", por lo que "se conversará, se hablará".

El último acuerdo suscrito entre PSOE y PSC y que está en vigor recoge que ambas organizaciones reconocen al Consell Nacional de los socialistas como único ámbito de decisión en relación con la investidura de la Presidencia de la Generalitat. Asimismo, la celebración de acuerdos de gobernabilidad, la política de coaliciones, pactos y alianzas electorales será analizada y consensuada en la comisión de coordinación política PSOE–PSC.

El primer secretario del PSC y candidato, Miquel Iceta, ya avanzó que los socialistas catalanes no harán presidente ni a Carles Puigdemont ni a Oriol Junqueras; y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, adelantó que el PSC no va a hacer presidente a ningún candidato que "abrace el secesionismo" ni tampoco a Inés Arrimadas, ya que "Ciudadanos es la media naranja del Partido Popular".

Respecto a la participación de dirigentes y presidentes autonómicos del PSOE en la campaña catalana, Ábalos la circunscribió a Pedro Sánchez, porque "tampoco se trata de hacer una manifestación en Cataluña del PSOE", y destacó que todos los socialistas siente "una gran solidaridad" hacia el pueblo catalán.

CUPO VASCO

Por otra parte, Ábalos reconoció que hay "mucho malestar" en las comunidades autónomas porque se haya abordado la financiación vasca mientras las demás regiones ven "postergadas" sus necesidades.

Pero no vislumbró "ninguna crítica" en el seno del PSOE, ya que en las recientes reuniones con los 'barones' y los presidentes autonómicos (Comité Federal y Consejo de Política Federal) "esto del cupo se sabía que venía" y "no hubo ningún problema, ni ninguna advertencia, ni ningún aviso".

A esto sumó los contactos con los territorios, así como las reuniones de la Ejecutiva con las direcciones de Castilla y León, celebrada en Valladolid, o del PSPV, este mismo lunes en Valencia, y no hubo "ninguna intervención crítica" respecto a la resolución sobre la financiación autonómica que se aprobó. "En el partido yo no he visto ninguna crítica", apuntó.

