Cataluña. levy: "la ambigüedad del psc ya no solo me crea desconfianza, sino casi temor"

24/11/2017 - 10:25

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, aseguró este viernes que le provoca "desconfianza" y "casi temor" la postura del PSC ante los posibles acuerdos que habría que fraguar tras las elecciones del 21 de diciembre para conformar un nuevo Gobierno autonómico en Cataluña.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, la dirigente del PP hizo estas consideraciones después de que Ramón Espadaler, número 3 de la lista del PSC para el 21-D, apostase por un nuevo Govern liderado en solitario por el PSC con acuerdos puntuales, descartando así un pacto con Ciudadanos y el PPC.

"A mí la ambigüedad del PSC ya no solo me crea desconfianza, sino casi temor", reconoció Levy, esgrimiendo que en el nuevo escenario que se abre tras los comicios autonómicos "no puede haber ambigüedades". "El PSC va a tener que decidirse, aquí no puede haber un mercadeo un día con los independentistas y otro día con los que no lo somos", avisó.

Levy advirtió al PSC de Miquel Iceta de que tendrá que escoger si está del lado "de los que han llevado a Cataluña al desastre", refiriéndose a un posible pacto con ERC, o de "los que quieren darle la vuelta a la situación política en Cataluña y aportar soluciones". A su juicio, no se puede entender "que al PSC le parezca lo mismo ir con ERC que con el PP".

Por ello, emplazó a los socialistas catalanes a ser "claros" y aseguró que el PPC tendrá "máximo respeto" a la lista más votada el 21-D. No obstante, avisó de que su partido solo apoyará a quien tenga un proyecto político "nítido, sin ambigüedades" y dispuesto a dar la vuelta a la situación vivida en Cataluña, algo que no puede hacerse "de la mano de aquellos que quieran ir con partidos independentistas que quieran lastrar las oportunidades de futuro".

Dicho esto, incidió en que mientras Mariano Rajoy esté en La Moncloa, pase lo que pase el 21-D, los independentistas "van a tener el mismo futuro y las mismas consecuencias si siguen con esos planes" de ruptura con el resto de España. En cualquier caso, celebró que el artículo 155 haya sido un "revulsivo" y "balsámico" para rebajar la tensión.

Por último, sobre el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo que "si no vuelve a la realidad, no pasa nada", porque "Cataluña y los catalanes lo vamos a hacer". "Y el 21 espero que se inicie una nueva etapa, el cambio es posible y está al alcance. Pasemos de políticos irresponsables a políticas posibilistas", demandó.

