Pleno.- El alcalde pide buena educación después de que se profirieran insultos entre concejales del PP y ZEC

24/11/2017 - 11:22

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha pedido mantener una buena educación a los concejales después de que se profieran insultos entre las bancadas enfrentadas a ambos lados del salón de plenos del grupo municipal del PP y el de Zaragoza en Común (ZEC).

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

Santisteve ha intervenido a petición del portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, que ha tomado la palabra después de que el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, llamara "embustera" a la concejal del PP, María Jesús Martínez del Campo, cuando criticaba su gestión del último trimestre del plan de ajuste.

Asimismo, Rivarés ha tildado de "niño rico y mimado" a Jorge Azcón y ha añadido que se llama "fascista" a su grupo y "no pasa nada" a lo que desde la bancada del PP, Azcón ha replicado; "lo que sois".

Azcón había tomado la palabra en lugar de la concejal del PP, María Navarro, quien en el debate económico le ha indicado a Rivarés que "recurre al insulto" cuando los populares le critican la gestión. "Demuestra bajeza moral" ha opinado y le ha pedido al alcalde que si se quiere defender la calidad democrática de las instituciones "no permita que se hagan insultos para defender argumentos".

"ESPECTÁCULO LAMENTABLE"

Santisteve ha dicho que más de una vez se han oído los insultos en el pleno y ha recordado cuando el PP "pateaba la bancada o los insultos que decían al alcalde" para instar a que "todo el mundo guarde la buena educación". Le ha rogado Azcón, después de varias amonestaciones, que no le obligara a echarlo del pleno.

Asimismo, ha apremiado a los concejales a que diriman este asunto en la Junta de Portavoces. "No obliguen a llamar la atención como si fueran niños pequeños. Tenemos que comportarnos a la altura de las circunstancias", ha instado para apostillar que "el espectáculo que se da a la ciudadanía es lamentable".

En otro turno de palabra posterior, Azcón ha pedido al alcalde que "intente" no echarles y no insultarles. "Se pueden poner todo lo nerviosos que quieran pero al final se hablará de lo que no quieren hablar que son las facturas al Ayuntamiento de la empresa de una exsocia de la concejal Arantza Gracia".

De esta forma, se ha referido a la acusación de "trato de favor" que ha atribuido este jueves a la concejal de Educación e Igualdad del consistorio, Arantza Gracia, a la empresa de una exsocia, que ha facturado alrededor de 35.580 euros desde 2015.

"A las 10.15 ya evidencian nerviosismo por las facturas al ayuntamiento que giran con exsocas, pero de eso hablaremos al final del pleno", ha añadido Azcón.

Rivarés ha replicado que quien se intenta expulsar del pleno es el PP porque "no asumen que no pueden gobernar y permanentemente interrumpen y patalean y violan el reglamento y su actitud de mala educación les autoexpulsa".