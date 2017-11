Cataluña. iceta, dispuesto a ceder para "acordar", ofrece un gobierno que apueste por la reconciliación

24/11/2017 - 11:20

- Dice que Colau les expulsó del gobierno de Barcelona "por oponernos a la creación de una nueva frontera entre Cataluña y España"

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El primer secretario del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Miquel Iceta, se mostró este viernes "dispuesto a ceder" para "acordar", ofreció un "gobierno cuyo principal objetivo será la reconciliación" y trasladó a sus "compatriotas la posibilidad de esforzarnos, juntos, sin distinción de pensamiento, por un nuevo país".

En esos términos se expresó en la inauguración de la reunión del Consejo de la Internacional Socialista, que se celebra hoy y mañana en Barcelona. Iceta recordó unas palabras de Willy Brandt, en un escrito del año 1989, quien dijo que "nada es imposible, a menos que uno se resigne. Pero la resignación queda excluida de nuestros objetivos y obligaciones."

Indicó que estas palabras las recuerda estos días mientras se prepara para ser el "próximo presidente" de la Generalitat después de que gane las elecciones del próximo 21 de diciembre. "Porque yo no me resigno a aceptar el modelo de país que nos han legado los gobiernos independentistas salientes", dijo, tras acusar también a esos ejecutivos "insensatos" de poner a las instituciones "fuera de la ley" y de provocar "tal sensación de caos" que miles de empresas se han visto "obligadas" a cambiar de sede social buscando seguridad jurídica y decenas de miles de personas se han llevado sus pequeños ahorros a otras partes de España.

Gobiernos, insistió, que han dejado una sociedad "fracturada socialmente y en la que se ha querido instalar una división entre buenos y malos, patriotas y traidores", con una "división en bloques que se enfrentan uno contra otro buscando derrotar al adversario".

SIN DISTINCIÓN DE PENSAMIENTO

Ante esta situación, Iceta optó por rebelarse y ofrecer a sus "compatriotas la posibilidad de esforzarnos, juntos, sin distinción de pensamiento, por un nuevo país".

No obstante, estos días Iceta ya ha avanzado que no harán presidente ni a Carles Puigdemont ni a Oriol Junqueras; y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, adelantó que el PSC no va a hacer presidente a ningún candidato que "abrace el secesionismo" ni tampoco a Inés Arrimadas, ya que "Ciudadanos es la media naranja del Partido Popular".

Con ese horizonte, el líder de los socialistas catalanes ofreció "un país en el que no habrá ni vencedores ni vencidos". "Un país en el que todos ganaremos algo porque todos cederemos en algo, en vez de que una mayoría escasa lo gane todo y una amplísima minoría lo pierda todo".

Esta reflexión le llevó a afirmar que está "dispuesto a ceder", porque "ceder para acordar no es perder, es ganar", y ofreció "un gobierno cuyo principal objetivo será la reconciliación", entre catalanas, con el resto de españoles y también con "el mundo económico".

JUNTOS

En su alocución antes socialistas de diversas partes del mundo, Iceta recordó que los socialistas creen en la "acción conjunta", en la solidaridad y cooperación internacional, como la "mejor manera" de afrontar los retos globales y así, "juntos", lograr sociedades pacíficas, que vivan en bienestar social, democracia, Estado de Derecho y respetando los derechos humanos.

Además, remarcó que "sólo juntos podremos dar la batalla contra la desigualdad, el cambio climático o la revolución digital", y sólo así se ganará "la batalla de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, que en la actualidad es sobre todo de corte yihadista".

Tras recordar los atentados de Barcelona en agosto, ensalzó que la capital barcelonesa "lleva el sello socialista en todos sus mayores logros", si bien "ahora mismo acabamos de ser expulsados del gobierno de la ciudad por oponernos, como buenos socialistas, a la creación de una nueva frontera entre Cataluña y España y a fracturar más la sociedad catalana; seguiremos trabajando siempre, dejándonos la piel, para que Barcelona siga siendo la capital del sur de Europa, y también la capital del Mediterráneo".

De esta manera, denunció la ruptura del pacto que mantenía el PSC con la alcaldesa Ada Colau, tras una decisión de las bases de En Comú en Barcelona de romper el acuerdo una vez que los socialistas respaldaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

(SERVIMEDIA)

24-NOV-17

MML/caa