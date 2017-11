PSOE y PP se unen para rechazar la propuesta de Podemos e IU de implantar en Sograndio una UTE como en Villabona

24/11/2017 - 11:59

Los grupos parlamentarios del PSOE y del PP se han unido este viernes en el Pleno para rechazar la propuesta de Podemos e IU en la que solicitaban instar al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para implantar el modelo de la Unidad Terapéutica Educativa de Villabona en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio.

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

La iniciativa de Podemos ha sido acordada con Izquierda Unida y solicitaba que se implantasen en el Centro de Songrandio medidas basadas en el funcionamiento de la UTE de Villabona así como la participación de un equipo multidisciplinar para aprovechar a los profesionales, que son el principal recurso con el que se cuenta.

Ha contado con el apoyo de los grupos parlamentarios de Foro Asturias y Ciudadanos, pero el apoyo no ha sido suficiente y la propuesta ha sido rechazada con 24 votos en contra -los de PSOE y PP-- y 20 a favor.

En la defensa de la proposición no de ley, la diputada de Podemos Rosa Espiño ha justificado la necesidad de esta unidad en que la alta conflictividad, violencia y el consumo de drogas que en él se dan lo han convertido en un "preescolar de la delincuencia".

Así ha indicado que "absolutamente necesario" articular medidas que proporcionen a los menores internados alternativas orientadas a su adaptación personal y social, buscando la reinserción social y el desarrollo de competencias, fines a los que se dirige la implantación de esta UTE.

El diputado del PSOE Marcos Gutiérrez Escandón ha indicado que el Centro de Menores de Sograndio ya cuenta con un modulo terapéutico de internamiento inaugurado en el año 2006 donde se desarrollan programas de intervención llevados a cabo por un equipo socieducativo.

"Ya tenemos un modelo y un plan de acción en Sograndio, un modelo que nada tiene que ver con ese modelo correccional del que habla el grupo proponente", ha indicado el diputado socialista que ha indicado que su grupo considera que esta propuesta no está respaldada por los profesionales.

Desde el PP, su diputado Rafael Alonso ha indicado que el "régimen interno de mayores no se parece en nada al de los menores, que es educativo". "El modelo es mejorable y se trabaja ya en su mejora", ha dicho Alonso, que ha asegurado que en Sograndio ya hay una Unidad Terapéutica. "Su proposición no de ley no aporta nada nuevo", ha indicado el diputado del PP para justificar el voto en contra de su grupo.

CONTROL ANTIBIÓTICOS

Por otra parte, el Pleno de la Junta también ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley presentada y defendida por IU en la que se insta al Consejo de gobierno a adoptar medidas para prevenir y reducir las resistencias a los antibióticos, optimizarlos y favorecer investigación en patógenos resistentes y nuevos antibióticos.

Esta proposición, defendida por Gaspar Llamazares, ha contado con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.