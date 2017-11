Hacienda amplía el plazo durante 48 horas para que las comunidades presenten sus propuestas sobre financiación

24/11/2017 - 12:35

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha anunciado que el Gobierno ha ampliado el plazo durante 48 horas para que las comunidades autónomas puedas presentar sus propuestas y alegaciones al informe redactado por expertos y dirigido al diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica.

JAÉN, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en el acto convocado por la Subdelegación del Gobierno en Jaén con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Fernández de Moya ha señalado que "la pequeña prórroga" se produce "por una petición de algunos territorios" y lo que desde el Gobierno "no tenemos ningún inconveniente".

Por eso, ha señalado que la prórroga no irá más allá de este fin de semana con el objetivo de que el lunes se cuente con todas las propuestas realizadas por las comunidades autónomas, al tiempo que no ha querido desvelar cuáles han sido las comunidades que han solicitado contar con una prórroga que no va a ir más allá de este fin de semana.

Por el momento no existe una respuesta homogénea al informe de expertos del pasado mes de julio, y los gobiernos autonómicos apuntan a distintas fórmulas y mecanismos para renovar el sistema, según las características de su comunidad.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha insistido en que "el Gobierno está cumpliendo los plazos" sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y "en la última semana de este mes" habrá un primer borrador para así cumplir con el mandato de la Conferencia de Presidentes que fijaba el 1 de enero de 2018 para la entrada en vigor del nuevo modelo.

Ha precisado, en cualquier caso, que el informe de la comisión de expertos se recibió en julio y el pasado 2 de noviembre se constituyó el Comité Técnico Permanente de Evaluación --órgano en el que se debatirán las cuestiones técnicas de la reforma, que posteriormente serán elevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera--.

"Le hemos dado un plazo de tres semanas. Por lo tanto, en la última semana de este mes tendremos un documento de evaluación por parte del Comité Técnico Permanente de Evaluación que apunte, en su opinión, lo que debe ser las líneas de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica", ha dicho el secretario de Estado.

En todo caso, ha hecho hincapié en que, a pesar de "todo el debate" que está suscitando esta cuestión, "sólo habrá reforma del modelo de financiación autonómica si hay un acuerdo PP-PSOE", punto en el que ha preguntado a los socialistas si están de acuerdo a alcanzarlo a tenor de "las declaraciones de los últimos días de la señora Díaz" y que "no podemos entender".

Ha recordado que en 2009, Susana Díaz "aplaudía de manera efusiva" en el Parlamento de Andalucía el vigente sistema de financiación autonómica diciendo que iba a permitir recibir 3.100 millones de euros más y "ahora dice que ha perdido 5.000 millones de euros, pues que le pida cuentas a Zapatero que fue el que aprobó el modelo de 2009 con el aplauso de toda la bancada socialista en el Parlamento de Andalucía".

En este sentido, ha explicado que se regula a través de una ley orgánica que requiere de requiere mayoría absoluta en el Congreso, es decir, al menos 176 votos. "Un Gobierno en minoría con 137 escaños necesita del Partido Socialista para conseguir el número de votos para articular la reforma del modelo de financiación autonómica", ha incidido.