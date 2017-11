Asociación Vecinos Los Lirios exigen al Ejecutivo regional "un compromiso serio y real" con el barrio por la "igualdad"

24/11/2017 - 12:36

La Asociación de Vecinos Los Lirios exige al Ejecutivo regional "que deje de gobernar de lejos" y trabaje por "un compromiso real y serio" con el barrio "por la igualdad de todos" para evitar que "sigamos siendo unos ciudadanos de segunda" y ofrezcan "planificación y soluciones".

LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)

Así se ha referido este viernes el actual presidente de la Asociación de Vecinos Los Lirios, Enrique Cabezón, a los medios de comunicación acompañado por varios expresidentes de la entidad.

En concreto piden soluciones "para tres grandes problemas" para el barrio como son "la falta de colegio, de centro de salud y de farmacia en el barrio" aunque, como ha garantizado, "hay muchos más". Todo en un barrio que cuenta con más de 250 familias con niños de edad escolar y dispone de 2.900 cartillas sanitarias.

"NO PODEMOS SEGUIR ASÍ"

Enrique Cabezón lamenta que desde las autoridades competentes "nos sigan pidiendo paciencia" pero no se dan cuenta de que "ya no podemos seguir así". En este sentido, ha criticado que el consejero de Educación, Alberto Galiana, "lleve confiándonos en tres partidas para el futuro colegio pero lo cierto es que con esta última, al igual que con las otras dos anteriores, no se ha hecho nada".

Así se demuestra que éste es el Gobierno "de la incompetencia y del capricho" porque el Parlamento de La Rioja "mandó en 2015 que se realizará de manera inmediata las gestiones oportunas para la construcción en el barrio de Los Lirios de Logroño de un colegio público de Educación Infantil y Primaria" y a día de hoy "nos siguen pidiendo paciencia" pero lo que realmente hay es "una falta de voluntad absoluta".

TAMBIÉN UNA FARMACIA

Tampoco se ejecuta el centro de salud y "hace poco descubrimos que por nuestro número de habitantes también existe el derecho de tener una farmacia, algo que tampoco tenemos". Todo ello también demuestra "la falta absoluta de planificación y de respeto por los ciudadanos de este barrio".

Con respecto a la pasarela, ha destacado, "se va a acabar su mandato y los problemas van a seguir ahí". Cabezón ha lamentado la situación de su barrio "único que no tiene las infraestructuras públicas necesarias de todo Logroño que conlleva asimetría y desigualdad".

Igualmente, ha lamentado que el consejero de Educación "no les haya recibido" incluso habiéndoselo pedido también al presidente del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, "no ha habido respuesta".

Con todo ello exigen que en los presupuestos se trate esta situación "porque no podemos seguir sufriendo esta discriminación". "Somos el único barrio de Logroño en el que no se han establecido servicios dotacionales, ni mejora de accesos para cruzar la circunvalación, sin olvidar la grave situación que viven con el asunto de los trenes de mercancías peligrosas en pleno casco urbano".