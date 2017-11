IU condiciona su apoyo al presupuesto a que el Principado disponga 150 millones de euros para gasto social

24/11/2017 - 12:51

El coordinador regional de IU en Asturias, Ramón Argüelles, ha establecido este viernes una "línea roja" a la que supeditan el respaldo de su grupo al presupuesto a que el Principado destine 150 millones de euros al gasto social, en lugar de los 130 actuales.

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa celebrada en la sede de IU en Oviedo, Argüelles ha recordado que la coalición de izquierdas "ha renunciado" a parte de las propuestas planteadas en las reuniones con el Gobierno asturiano, como la modificación al alza de los impuestos o la rectificación del Impuesto de Sucesiones.

"Ahora que sabemos que el Gobierno no va a reformar sucesiones, sí consideramos importante e indispensable que, ya que no se aumentarán los ingresos, sí exigiremos la bolsa de gasto social de 150 millones de euros", ha señalado.

En esta bolsa el líder de IU propone incorporar una mejora y extensión del Salario Social, el impulso de programas contra la pobreza energética e infantil, y programas para facilitar el acceso a la vivienda y rehabilitación de vivienda publica.

Entre otras medidas, IU vinculará su apoyo a las cuentas autonómicas a la puesta en marcha de medidas en Sanidad, como el refuerzo de la Atención Primaria; en Educación, ampliando la red educativa de 0 a 3 años; el aumento del contrato programa con la Universidad de Oviedo; o el incremento del número de inspectores y estaciones de control de contaminación atmosférica.

Sobre la oficialidad del Asturiano, que en IU ya dan por "aparcada" desde el Gobierno, Argüelles ha afirmado que su partido no será "beligerante" pero sí exigentes en que se refuerce y potencie la presencia de la llingua, reforzando los programas vigentes.

Con un presupuesto que incluya estas propuestas, IU considera que "se revitalizaría" la economía asturiana y se terminaría con "dos años perdidos" de legislatura, con cuentas aprobadas entre PSOE y el PP. "Queremos aprobar un presupuesto en estas condiciones", ha subrayado, siendo "consciente" de que únicamente reúne cinco de los 45 diputados de la Junta General.

Cuando el martes se presente en la Cámara asturiana el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2018, Argüelles ha indicado que su grupo hará valoraciones del mismo una vez lo conozcan, para ver si sus propuestas "han tenido peso".

"Tenemos esperanza, hoy en día soy optimista, pero veremos el texto que entra en la Junta el martes", ha indicado. En este sentido, ha recordado que una vez el proyecto entre en el parlamento, ya no se puede tocar techo de ingresos, de gasto, ni hacer transferencias entre consejerías. "El escenario varía bastante", ha afirmado

CUPO VASCO

Preguntado por la opinión del partido en Asturias en relación al recientemente aprobado Cupo Vasco, ha mostrado su oposición a la postura de Unidos Podemos después de que la formación lo apoyara en el Congreso.

"Nosotros creemos en una republica federal en la que todas las regiones deberíamos contar lo mismo", ha señalado, con los mismos impuestos.

Ha mostrado su "cansancio" por el discurso de las "nacionalidades históricas". "Que me digan por qué Asturias no es una nacionalidad histórica", ha puntualizado, para después preguntarse si "acaso Asturias no merece competencias como Cataluña o un concierto como el vasco".