Ortuzar acusa a Rivera de hacer "electoralismo de la peor estofa" con el Cupo vasco

24/11/2017 - 12:53

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de hacer "electoralismo de la peor estofa" con el Cupo y el Concierto Económico, después de que este jueves en el Congreso el dirigente de la formación morada denunciara "el cuponazo" vasco y asegurara que responde "a un amaño político".

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

Tras proceder a la lectura de una declaración del EBB en el Día contra la violencia hacia las mujeres en el exterior de la sede de Sabin Etxea de Bilbao, Ortuzar ha bromeado diciendo que no es "aficionado a los juegos de azar", pero que asegurado que en Euskadi hablar de 'cuponazo' "no tiene sentido".

"No es verdad. Ayer quedó manifiestamente claro cuáles son las realidades del Concierto Económico y también cómo se calcula el Cupo", ha afirmado en referencia al pleno del Congreso de los Diputados en el que se aprobaron la nueva Ley quinquenal del Cupo y la de modificación del Concierto Económico, contra las que votaron en contra tan solo Cs y Compromís.

Para el líder del PNV, "no hay peor entendedor que el que no quiere entender". "Creo que en España todos los que critican el sistema saben perfectamente que no son verdad sus críticas. Otra cosa es que unos las utilizan para sacar ventaja o para defender legítimamente sus intereses de cara a una financiación autonómica mejor nosotros no discutimos", ha apuntado.

Andoni Ortuzar ha asegurado que, "a diferencia de ellos", a los jeltzales le parece "muy bien que se mejore la financiación de las autonomías". "Nunca diremos que, cuando se mejora la financiación de las autonomías, hay que revisar otra vez el Cupo y el Concierto a nuestro favor", ha añadido.

Tras señalar que "cada uno tiene su método", ha reprochado a Ciudadanos los utilice "para hacer electoralismo de la peor estofa". "Yo creo que ayer quedó claro quién estaba en cada sitio", ha concluido.