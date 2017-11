El presidente del TSJN cree "inaceptable" que "existan presiones" al tribunal que juzga la presunta violación grupal

24/11/2017 - 13:02

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha considerado "inaceptable" que "existan presiones, como han existido" hacia el tribunal que juzga la presunta violación grupal a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, que "en ningún momento se debieran de producir".

PAMPLONA 24 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Galve se ha referido a insultos o a asuntos como la colocación este jueves de cinco muñecos colgando de un puente de Pamplona con una pancarta con las fotos de los cinco acusados y a la concentración esta semana "a escasos 15 metros de la ventana de la sala donde se celebra la vista oral hasta el punto que tuvo que suspenderse la vista hasta que terminó la concentración". "Son presiones o intentos de presiones al tribunal que en ningún momento se debieran producir", ha dicho.

En cualquier caso, el presidente del TSJN ha manifestado que los miembros del tribunal "no se van a sentir presionados y creo que lo veremos en la sentencia". "No he hablado con ellos después de los muñecos colgados, pero sí que hablé con ellos por la mañana y están perfectamente, no les he visto influenciados, estaban normales, eran conocedores de lo que está sucediendo, con una actitud absolutamente normal". "No se van a sentir presionados y creo que lo veremos en la sentencia, en la que dictarán lo que consideren justo", ha dicho.

Ha explicado Galve que la sentencia será "laboriosa", "ya solo viendo lo que ha durado el juicio, hay muchos matices, muchos testigos y hay que valorarlo todo". Por ello, ha indicado que no sabe cuándo podría salir, pero ha comentado que "en una semana o dos no la vamos a tener". "Luego ya entramos en Navidad y si saliera después de Navidad me daría por satisfecho", ha expresado.

A PUERTA CERRADA

Sobre el hecho de que la vista se haya celebrado a puerta cerrada, el presidente del TSJN ha comentado que "en eso no puedo decir porque es a puerta cerrada para todos, incluido para mi". "No sé como se ha desarrollado el juicio", ha dicho, para añadir que "el hecho de que sea a puerta cerrada lo que a lo mejor favorece es que haya diferentes opiniones y cada uno da la versión que cree oportuna o que más le interesa en este momento".

Galve ha indicado, a este respecto, que "muchos juicios de este tipo son a puerta cerrada y no ocurre lo que en este desgraciadamente ha ocurrido en algunas ocasiones".

Preguntado por si cree que hay un juicio paralelo en las redes sociales, el presidente del TSJN ha comentado que "es lo que se está diciendo; por redes sociales no lo se, me imagino que no serán muchas personas, pero si les preguntamos a las defensas de los acusados seguro que piensan que se está produciendo un juicio paralelo".

Según ha dicho, no puedo hablar mucho del juicio porque "el recurso de apelación, sea cual sea el resultado, va a recaer sobre la sala de lo Penal del TSJN que es la que yo presido". "El juicio luego nos va a venir a nosotros, así que supiera algo tampoco lo podría decir", ha añadido.

Galve ha explicado que "en delitos de este tipo cada asunto es distinto, cualquier matiz puede ser distinto; que siente jurisprudencia un juicio por una agresión sexual es difícil en algunas ocasiones sobre todo cuando exista ya multitud de jurisprudencia sobre esta materia".