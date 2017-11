Ciudadanos apoyará los Presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres tras la aceptación de cinco nuevas condiciones

24/11/2017 - 13:07

El equipo de Gobierno agradece la "altura de miras" de la formación naranja por llegar a acuerdos

CÁCERES, 24 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres votará a favor de los Presupuestos municipales, que se llevan a un Pleno extraordinario el próximo lunes, día 27, al haber negociado con el equipo de Gobierno cinco nuevas condiciones que han sido aceptadas, por lo que las cuentas municipales saldrán adelante con los votos del PP y de Cs.

Las nuevas condiciones que se han puesto para apoyar las cuentas municipales tienen que ver con el plan de limpieza de fachadas del centro de la ciudad, el impulso a un plan de comercio local, poner en marcha un programa de mecenas para el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, plazas cualificadas para el Plan de Empleo Social y nuevas condiciones para personas con minusvalías que adquieren suelo municipal para hacerse una vivienda.

El portavoz municipal de Cs, Cayetano Polo, ha recordado que como requisito para empezar la negociación se plantearon al Gobierno de Elena Nevado tres medidas que tenían que ver con la rebaja fiscal como una bajada del IBI, la suspensión de la plusvalía si se vende por debajo del precio de compra y la eliminación del impuesto de apertura de locales.

Ahora, para dar su voto a los Presupuestos de 2018, Cs ha planteado otras propuestas como que se acepte el plan de saneamiento y limpieza de fachadas del centro histórico de la ciudad y los alrededores. Este asunto se llevó a una moción en el Pleno y fue rechazado con el voto de calidad de la alcaldesa al producirse un empate en la votación pero, ahora, deberá retomarse y llevarse a cabo tras el acuerdo con la formación naranja.

También se ha propuesto que se ponga en marcha el programa 'Mecenas' para el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, de manera que particulares y empresas de la ciudad puedan realizar aportaciones al capital del consorcio para realizar actuaciones en la parte antigua. Para Polo este proyecto es "muy interesante", sobre todo, ante el "reducido" presupuesto con el que cuenta el consorcio que ronda los 155.000 euros.

Para defender esta idea ha puesto como ejemplo el Consorcio de Mérida que ha recaudado unos 30.000 euros de aportaciones ajenas a las instituciones, cantidad que, en el caso de Cáceres, supondría casi el 20 por ciento del presupuesto total.

Otra de las condiciones para dar su voto es el impulso de un plan de comercio local. Se trata de un tema que también se planteó en el Pleno a través de una moción del PSOE pero que "no se ha hecho nada", ha indicado Polo, quien ha solicitado que se pongan en marcha las mesas técnicas necesarias para introducir mejoras que potencien la actividad económica y el desarrollo de los negocios de la ciudad.

Respecto al Plan de Empleo Social, la formación naranja ha vuelto a mostrar su disconformidad con este programa porque "no genera actividad económica" pero, una vez que ya está en marcha la primera convocatoria, Cs ha pedido que para la segunda se oferten puestos de trabajo "cualificados" como informáticos, aparejadores, etc, que "son los que realmente se necesitan en el ayuntamiento".

Finalmente, la quinta condición es que cuando se oferte suelo municipal para edificación privada se tengan en cuenta las circunstancias especiales de las personas con movilidad reducida que compran una parcela para construirse una casa ya que, en el precio, se incluye la edificación de dos plantas, cuando en estos casos no se va a utilizar, sino que se necesita más superficie para construir en una sola planta.

Por ello, Polo ha pedido que en las próximas ofertas de suelo urbano para viviendas individuales se adapten esas condiciones y el precio a las personas con problemas de movilidad. Una vez aceptadas por el Gobierno local las cinco condiciones, se va a crear una comisión de seguimiento para controlar su grado de cumplimiento.

"Creo que el resultado de la negociación es bastante positivo para los cacereños porque se impulsan medidas ventajosas para la ciudad", ha dicho Polo, que ha añadido que las conversaciones con el equipo de Gobierno se han prolongado "varios meses" hasta llegar a este acuerdo final que permitirá sacar adelante los presupuestos con el apoyo de Cs.

"ALTURA DE MIRAS"

A este respecto, el portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Mateos, ha agradecido a la formación naranja su "altura de miras" para llegar a acuerdos que permitan aprobar las cuentas municipales para 2018. "Cáceres contará con unos presupuestos gracias al esfuerzo del equipo de Gobierno y a la responsabilidad de un grupo de la oposición", ha dicho.

Mateos ha lamentado la actitud del PSOE, que "no" ha presentado ninguna propuesta y que se "ha instalado en el no es no" porque "ha decidido estar fuera del debate presupuestario". Respecto al Grupo Municipal Cáceres Tú, reconoce que han hecho llegar al Ejecutivo local algunas propuestas pero de forma "muy genérica" y sin especificar medidas concretas.

Por todo ello, el portavoz ha agradecido la disposición de Cs ya que, con la aprobación de los presupuestos "se pondrán en marcha grandes proyectos para la ciudad", ha dicho al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.