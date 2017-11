Soler cree que la repetición de curso "no está sirviendo" y propone pasar al siguiente con medidas de refuerzo

El secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler, ha asegurado este viernes que la repetición de curso durante la escolarización obligatoria "no está sirviendo" tal y como está configurada y "no siempre es la mejor opción", por lo que ha lanzado una propuesta "para la reflexión" que consiste en que, en lugar de repetir curso, el alumno con dificultades en determinadas materias pase al siguiente "con medidas específicas de refuerzo en esas materias".

Durante su comparecencia en las Corts Valencianes para explicar las medidas de la Conselleria de Educación para reducir las tasas de fracaso escolar, Soler ha explicado que no habla de que se prohíba la repetición, sino de que sea "una medida realmente excepcional" como ocurre en otros muchos países, por estar un alumno hospitalizado, por ejemplo, pero en otros casos "hay alumnos que están peor después de la repetición". "Al que no le gusta el café, dos tazas provocan cólico, no la solución al problema que tenía", ha remarcado.

Se ha referido, por ejemplo, a un alumno de 1º de ESO que repite curso pero al terminar ese segundo año en el mismo nivel sigue sin haber adquirido las competencias. En ese punto ya no puede volver a repetir curso y Soler se ha preguntado qué se hace ahí y "para qué sirve la repetición", para agregar acto seguido que "como herramienta de los profesores para que nadie se lo tome a broma pero como el segundo año sabe que no puede repetir, fiesta".

Frente a ello, defiende que el alumno con dificultades en determinadas materias pase de curso pero con medidas específicas de refuerzo en esas materias, con actividades complementarias en lo que se considere", ofreciendo un refuerzo en toda la escolaridad obligatoria. "Esto no es ninguna revolución", ha dicho.

De hecho, ha indicado que en plan de transición de Primaria a Secundaria pueden constar esas dificultades y determinar, por ejemplo, que el alumno en cuestión en lugar de elegir una optativa "haga un taller de refuerzo" en lengua, matemáticas o cualquier materia que le permita "ir poco a poco mejorando lo que arrastra". Según ha indicado, se puede optar por que permanezca un año más en un curso, pero "que sea la excepción, no la norma".

A su juicio, ya que los alumnos deben estar escolarizados hasta los 16 años la sociedad "tiene la obligación de buscar los mecanismos para que al final sepan lo máximo posible".

Esta es una de las cuestiones que, según ha expuesto el secretario autonómico, deberían abordarse en un futuro pacto educativo, en el que también habría que hacer "una revisión a fondo del currículo escolar" porque "se ha aumentado el número de materias" y "al final el horario no es infinito".

En la ESO, ha dicho, se produce el caso "más grave" porque "en cerca de 30 horas no puede ser que los alumnos tengan 12 o 13 asignaturas diferentes, más que años tiene el niño, eso es una barbaridad".

Por ello, aboga por trabajar el currículo "de una manera diferente" y apostando por el desarrollo de las competencias clave para la formación a lo largo de su vida y "no empeñarse en ir poniendo en el currículo de todo" y que se intente profundizar en todas las materias al mismo nivel, porque al final sabrán "un poco de todo o nada de nada".

También se ha referido a la necesidad del equilibrio en la escolarización de alumnos con necesidades especiales entre centros públicos y concertados, a la mayor implicación de las familias en el proceso educativo y a la apuesta por la oferta de FP.

OFERTA DE FP AJUSTADA A LAS NECESIDADES

Sobre este aspecto, ha defendido una oferta de FP ajustada a las necesidades de los sectores productivos y ha señalado que en muchos casos la televisión provoca un incremento de demanda en determinadas familias profesionales, actualmente en la cocina, pero hay ciclos con la mitad de plazas vacantes mientras en otros "hay cola".

La solución, ha dicho, no pasa por cerrar aquellos con menos demanda para abrir más de los más demandados. "Estaría bien si en los que hay cola es que hiciera falta esa formación, pero en la rama administrativa si continuamos a esta marcha podremos formar a todos los futuros auxiliares administrativos de la UE y no creo sea ese el reto", ha apuntado.

Soler cree necesario que los jóvenes se matriculen "no solo por la moda" sino porque ven posibilidades mejores de inserción laboral".

FRACASO ESCOLAR

Soler ha desgranado durante su comparecencia las cifras de fracaso escolar, que indican que en la Comunitat Valenciana la tasa de alumnos que acaban la ESO es del 69,3%, ocho puntos por debajo de la media española, y ha indicado que el problema no sólo está en el sistema educativo.

Entre los factores externos, se ha referido al modelo productivo de la región, como demuestra que el País Vasco tenga la tasa más reducida de fracaso escolar, porque se necesita "una capacitación media para poder incorporarse a un trabajo" mientras en la zona mediterránea durante muchos años se dejaba la escuela a los 16 años para trabajar en el sector servicios.

También influye, ha asegurado, el índice sociocultural de las familias, y la política urbanística, ya que existen nodos de población en los que su propia configuración hace que el número de alumnos con necesidades especiales se incremente especialmente.

PLANES DE MEJORA

Soler ha desgranado algunos de los planes para hacer frente a la situación que se están llevando a cabo, y ha destacado que el Plan de Actuación y Mejora (PAM) reúne lo que antes eran diversas convocatorias de planes de refuerzo.

Según ha avanzado, además de esa unificación quieren introducir un cambio y es que en lugar de una convocatoria a la que se presentan los centros sea la Inspección la que realice un análisis de la situación en cada centro y con sus informes ver la evolución y qué recursos extra destinar.