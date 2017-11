Fernández de Moya pide "rigor" al comparar la situación financiera del Ayuntamiento de Jaén y el de Madrid

24/11/2017 - 13:27

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha solicitado este viernes "rigor" cuando se trata de comparar la situación financiera de los ayuntamientos de Madrid y Jaén.

JAÉN, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado tras el acto convocado por la Subdelegación jiennense con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y a preguntas de los periodistas sobre los requerimientos del Gobierno a la Administración que dirige Manuela Carmena para respetar la regla de gasto y las críticas desde diversos ámbitos, como Unidos Podemos, por no hacer lo mismo con otros ayuntamientos, como el jiennense, del que él fue alcalde entre 2011 y 2015.

"Yo ahí pediría rigor. Lo que no me perdona la izquierda es que fuera el alcalde más votado en Jaén de la historia de la democracia, es un lujo y un honor y se lo debo a los jiennenses. A partir de ahí, covendría que se estudiase un poco más", ha afirmado.

Fernández de Moya ha considerado que "lo que es importante es hablar de lo que está haciendo la señora Carmena", puesto que "no es una situación de un año", sino que el Ayuntamiento de Madrid "viene incumpliendo la regla de gasto durante varios años". En concreto, la incumplió en 2015, con 17 millones, en 2016 con 233 millones y en sus planes económicos y financieros estimaba incumplimientos de 238 y 243 millones en este año y el próximo, respectivamente.

"Se le determina que conforme acuerdos de no disponibilidad y después, con ciertas artimañas desde el punto de vista del pleno de la Corporación, establece remanentes de tesorería sobre esos acuerdos de no disponibilidad", ha añadido.

Por ello, tras recordar que la regla la de gasto "es un instrumento de disciplina presupuestaria", ha hecho hincapié en que lo que se está "pidiendo es lo mismo" que "a las miles de administraciones públicas, que cumpla con la regla de gasto"

Ha apuntado, igualmente, que las cuentas madrileñas "no están intervenidas" y este "término no obedece a la realidad porque no aparece en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". De este modo, se ha solicitado a la interventora municipal que, "en la medida en que la tutela financiera recae sobre el Ministerio, con carácter semanal informe de los acuerdos" para reconducir su senda de gasto y cumplir la ley.

Con respecto al Ayuntamiento de Jaén, uno de los más endeudados del país y del que fue alcalde desde 2011 hasta que asumió su cargo en Hacienda, Fernández de Moya ha precisado que se encuentra en el fondo de ordenación para los consistorios en situación de riesgos financiero, al que "queda adherido cuando lleva dos años consolidados con remanentes de tesorería netos negativos".

Tras atribuir su estado al mandato 2007-2011, cuando "PSOE e IU lo dejaron completamente arruinado", el secretario de Estado recordado que ha pedido más de 300 millones para pagar a proveedores y 62 millones para sentencias judiciales firmes y "tiene una tutela financiera que desempeña la Junta de Andalucía, porque así se contempla en el Estatuto de Autonomía, cosa que no ocurre con el de Madrid".

Así las cosas, ha manifestado que "está abierto" por el Gobierno de España, punto en el que ha incidido en el Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad recogió en un informe de 2010 que "si fuera una empresa privada, estaba en situación de quiebra, de concurso y, por tanto, cerrado".

"A partir, de ahí tiene que remitir sus planes de ajuste al propio Ministerio para que se evalúen y se tomen en cuenta las decisiones que debe ir tomando por la situación de excepcionalidad en el fondo de ordenación", ha comentado Fernández de Moya.