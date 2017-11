Brexit.- González Pons confía en que se alcance un acuerdo sobre el Brexit antes de Navidad

24/11/2017 - 13:38

El vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento europeo, Esteban González-Pons, ha confiado este viernes en que antes de Navidad se pueda alcanzar un acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios durante una rueda de prensa en Palma en la que ha esperado "algún avance" antes de Navidad porque la primera ministra británica, Theresa May, "ha hecho algún gesto esta última semana a favor del acuerdo". Asimismo, ha advertido que "el peor efecto del Brexit" en este momento es "la incertidumbre".

González Pons ha recordado que las negociaciones continúan este viernes --en esta jornada May se reunirá con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk-- si bien en este momento no es capaz de decir si habrá "un Brexit pactado, un Brexit duro o si simplemente al final no habrá Brexit".

En todo caso, ha avanzado, si no hay acuerdo con Gran Bretaña a finales de marzo, el Brexit "será como una amputación" y "operará automáticamente". Por ello, ha dicho que negocian "a contrarreloj".

Asimismo, el eurodiputado ha subrayado que la incertidumbre "hace mucho daño a la economía, no sólo británica sino de toda la UE, porque impide que las empresas tomen decisiones y exista un entorno seguro".

Sobre esto, ha apuntado que en el encuentro mantenido este jueves con la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares les informaron de que muchos productos de las Islas "tienen Gran Bretaña como primer o segundo destino exportador".

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del PP balear, Biel Company, quien ha destacado los vínculos entre la economía de Baleares y la de Gran Bretaña.