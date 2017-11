Javier Fernández reprocha al Gobierno central no haber simultaneado la negociación del concierto y del régimen común

24/11/2017 - 13:40

El presidente de Asturias critica la no contribución del cupo vasco al Fondo de Nivelación de Servicios Públicos

El presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha señalado que todo el Gobierno autonómico tiene una posición común "muy clara" con el concierto vasco. Así, ha señalado que no critican el cupo, "sino que no se contemple ninguna contribución al Fondo de Nivelación de Servicios Esenciales". Además, reprochado al Gobierno central no haber simultaneado la negociación del sistema general de financiación y del sistema del concierto.

En declaraciones a los medios tras participar en Oviedo en un minuto de silencio en homenaje a las victimas de violencia de género, Fernández ha afirmado que es "evidente" que dentro de lo que es el cupo --el pago al Estado de las competencias no asumidas en el País Vasco--, no se contempla ninguna contribución al Fondo de Nivelación de Servicios Públicos esenciales, "un fondo al que sí contribuyen las comunidades con un alto PIB y recaudación, como Madrid, Cataluña y Baleares".

Por eso, el jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que lo que correspondería, "lo que dicen los expertos y lo que opinamos desde Asturias desde hace mucho tiempo", es que debería haber en ese cupo una cantidad destinada a participar en ese Fondo.

Por otro lado, Fernández ha señalado que el Gobierno central debería haber simultaneado la negociación del sistema general de financiación y del sistema del concierto. "Son cosas distintas, uno sería bilateral y otro en conjunto, pero como no se ha hecho no existirá durante al menos cinco años", ha indicado.

En referencia a las declaraciones realizadas este jueves en el Pleno de la Junta por el consejero Fernando Lastra, que lamentó que el PSOE haya "entregado al PP los votos de la fuerza política que tiene la llave" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), apoyando en el Congreso de los Diputados el nuevo Cupo Vasco, Fernández ha sentenciado que la responsabilidad de no haber negociado de manera simultanea es del Gobierno de España.

"Luego que cada uno saque sus conclusiones sobre los apoyos que ha tenido. La posición del Gobierno de Asturias y la mía propia es la que acabo de expresar con absoluta claridad", ha declarado el presidente asturiano.

CENTRALES TÉRMICAS

Por otro lado, sobre la ratificación por parte de Iberdrola de la intención de cerrar sus centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), Fernández ha afirmado que la empresa está en el derecho de decir que van a cerrar una central, "pero un gobierno que dirige la política energética, a mi juicio, tiene también capacidad para pedir que se subaste en determinadas condiciones esas centrales por el interés energético del país".

Así, el presidente asturiano ha señalado que dirigir la política energética "aúna" tres cuestiones: la seguridad del suministro, el medio ambiente y el precio. Por esto, Fernández ha afirmado que el cierre de las térmicas haría aumentar los precios eléctricos. "No estamos hablando sólo del impacto en una zona muy golpeada por reconversiones sucesivas, sino que el precio de la electricidad subiría", ha señalado.

"Estamos hablando en una comunidad autónoma en la que el precio de la electricidad es muy determinante para la continuidad de empresas muy intensivas, porque España es un país que no está conectada con el resto de Europa, no llega energía barata por Francia y no hay intención europea de ampliar esas conexiones", ha afirmado Fernández, que ha añadido que en Asturias hay empresas que están compitiendo en mercados mundiales, "pero la electricidad la tienen que adquirir necesariamente en el mercado regional".

"Por lo tanto, el Gobierno tiene el derecho y la obligación a través de la regulación de su política energética de procurar evitar que se cierren aquellas centrales que traigan como consecuencia un encarecimiento de su energía", ha sentenciado.

DURO FELGUERA

En otro orden de cosas, el presidente no ha querido realizar declaraciones sobre la dimisión de Ángel del Valle como presidente de Duro Felguera y el nombramiento de Acacio Rodríguez. "Acabo de salir ahora de la Junta General y todavía no sé los términos en que se ha producido, el consejero está al tanto, lo importante es la continuidad de la empresa y el apoyo del Consorcio de Bancos del que dependían los avales y, por lo tanto, ese futuro para Duro Felguera", ha indicado.

Por otro lado, Javier Fernández ha señalado que está "absolutamente implicado en la negociación de los presupuestos, "porque estoy en permanente contacto con la consejera de Hacienda, que es la que lleva de manera muy directa, constante e intensa esta negociación".