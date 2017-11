CSIF-A lamenta la utilización de la cárcel de Archidona como CIE y el "daño" en las instalaciones

24/11/2017 - 13:44

El sindicato exige soluciones para los funcionarios de IIPP, para los centros y, sobre todo, para los propios inmigrantes

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

CSIF Andalucía lamenta la utilización de la cárcel de Archidona (Málaga) como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y señala que eso "está agravando el retraso de la puesta en funcionamiento del centro penitenciario".

En este sentido, CSIF-A, que ya mostró su oposición "de manera tajante" a la utilización de la nueva cárcel como CIE acogiendo a más de 500 inmigrantes, denuncia que este uso "está dañando las instalaciones, que tendrán que volver a ser reacondicionadas, sobre todo los módulos, provocando un nuevo retraso en la inauguración del centro malagueño".

Como ha podido comprobar este sindicato, el uso diario de los inmigrantes de la cárcel de Archidona como lugar de residencia "está afectando a las instalaciones, que tendrán que ser modificadas para su inauguración, aún pendiente y que sufrirá un nuevo retraso". En paralelo, cientos de funcionarios "siguen sin poder trasladarse a su puesto de trabajo que han ganado en el reciente concurso de traslados, con graves consecuencias para sus derechos sociolaborales y de conciliación familiar y laboral".

Para el sindicato, la apertura como CIE del Centro Penitenciario de Archidona (aún sin abrir) "es absolutamente intolerable y contraria a toda legalidad, dado que las cárceles no son el lugar adecuado para el internamiento de personas sin requerimientos judiciales".

CSIF-A, como no puede ser de otra manera, es sensible con la situación de los inmigrantes, pero no comprende que la Administración "no busque otra salida menos dañina para los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, para los centros y, sobre todo, para los propios inmigrantes" y exige "soluciones inmediatas ante la gravedad de la situación".