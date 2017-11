Unidos podemos denuncia la organización "sesgada y excluyente" del 40 aniversario de la constitución

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha enviado una carta a los presidentes del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, en la que denuncia la organización "sesgada y excluyente" del 40 aniversario de la Constitución.

En la carta, a la que tuvo acceso Servimedia, este grupo parlamentario explica que en la última reunión conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado, sus representantes Gloria Elizo y Marcelo Expósito recibieron, como los demás miembros de ese órgano, el proyecto ya diseñado para celebrar ese aniversario. Después, el 6 de octubre, Expósito recibió una carta invitándole a formar parte del Consejo Asesor que debe dar apoyo a la Comisión Organizadora de ese aniversario.

Unidos Podemos traslada a Pastor y a García-Escudero algunas "reflexiones" sobre la Constitución y ese aniversario, que "atañe a los consensos sociales, territoriales, políticos y económicos que han venido regulando nuestra convivencia, y que constituyen además en la actualidad algunos los ejes fundamentales de debate entre la ciudadanía".

"Por discutida que fuera en su momento la redacción de nuestro texto constitucional vigente, por debatida que haya sido posteriormente su interpretación o aplicación, por sorprendente que haya sido la cuestionada y lesiva modificación de su artículo 135 en el año 2011", Unidos Podemos considera que el 40 aniversario "merece la mayor de nuestras atenciones como Poder Legislativo y como ciudadanos y ciudadanas".

Recuerda, en ese sentido, que más del 85% de la población actual y un 64% del censo electoral no votó la Constitución en 1978, y no es casualidad que la necesidad de reformarla sea un debate de plena actualidad, por lo que abogan por una reflexión "lo más amplia y profunda posible".

"Una reflexión, sin embargo, no es una mera celebración. O dicho de otra manera, una celebración de la Constitución no puede estar concebida para impedirnos precisamente reflexionar de manera incluyente, plural y a la altura de los tiempos", alerta, al tiempo que subraya que son las Cortes Generales las que pueden y deben asumir la promoción de esa reflexión.

Explica que en aquella reunión de las Mesas conjuntas Elizo y Expósito preguntaron por la posibilidad de sugerir algunos nombres para ese Consejo Asesor que pudieran representar ese espíritu de reflexión y visiones "complementarias". La respuesta fue "invitante" y por ello se hizo llegar a la Presidencia un listado de nombres que incluían a Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional; José Antonio Martín Pallín, fiscal del Tribunal Supremo; María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho; Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB); o José María 'Chato' Galante, reconocido luchador por la democracia y la memoria histórica.

"Teníamos la mejor voluntad de colaborar en el diseño plural del Consejo Asesor del 40 Aniversario, con especialistas y líderes de la sociedad civil destacados en materia de constitucionalismo, memoria democrática y respeto y promoción de los Derechos Humanos", explica. Quiere también incluir más mujeres en la composición de ese Consejo, ya que su representación en el proyecto original era "ínfimo". Pese a ello, denuncia, ni uno de esos nombres ha sido aceptado, y no lo consideran un "gesto insignificante".

ENFOQUE "NOSTÁLGICO" E "IGNORANTE"

Considera que ese gesto confirma lo que Unidos Podemos quería evitar: "un enfoque más bien celebratorio del pasado, nostálgico, ignorante a propósito de la complejidad actual del debate en torno a la vigencia de la Constitución, negador de la pluralidad que ha adquirido la representación política de la ciudadanía en nuestras instituciones, y de espaldas a las diferencias que separan la sociedad española actual de aquella otra de hace cuatro décadas".

Cree que la composición final de ese Consejo permite intuir una celebración que no será "neutral" sino que reflejará "una opción inmovilista y conservadora" al abordar el complejo debate actual sobre la reforma de la Constitución. En la composición final del Consejo no solo no se sienten representados sino que creen que se excluye "todo lo que representamos en esta institución como una buena parte de lo que caracteriza a la sociedad española de hoy".

Asegura que serán 27 hombres y solo 6 mujeres los que compongan ese Consejo, en el que no aprecian representación de los más jóvenes que por edad no votaron la Constitución y que se sienten especialmente distanciados de las instituciones. Y además está "sesgado hacia la representación mayoritaria de filiaciones políticas conservadoras" en la interpretación de la Carta Magna.

"Debemos celebrar y debatir la Constitución, no convertirla en una losa sobre el presente ni en un candado frente al futuro", dicen los parlamentarios de Unidos Podemos, que reclaman que sus puntos de vista sean "respetados e incluidos" en el debate tal y como han hecho los ciudadanos al elegirlos como tercera fuerza política.

Consideran "desleal" que se haga uso de mecanismos que implican "que nos arrinoca e ignora lo que representamos", y alertan de que tampoco están dispuestos a que se les obligue a reproducir un funcionamiento institucional que ignore las necesidades de la sociedad española actual, que simplifique la diversidad de sus expectativas y niegue los problemas que la afectan".

"Se nos ha elegido como representantes institucionales para tener voz propia, no para que ejerzamos de comparsas. Nos parece triste y grave que se esté diseñando este 40 Aniversario de una manera tan sesgada y excluyente", concluyen, apelando a la responsabilidad de los presidentes para conformar unos órganos "adecuadamente representativos, incluyentes y plurales" para la celebración de ese aniversario.

