La Sección Tercera de la Audiencia juzgará dos piezas del caso ERE tras recibir también la de Acyco

24/11/2017 - 14:22

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla será la encargada de enjuiciar la tercera pieza del caso de los ERE fraudulentos por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), de forma que este tribunal acogerá ya el enjuiciamiento de dos piezas del caso después de que también le fuera asignada por reparto la correspondiente a Surcolor y Surcolor Óptica.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

En este sentido, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Europa Press de que la Sección Tercera enjuiciará de este modo la tercera pieza de los ERE que ha enviado la juez María Núñez Bolaños a la Audiencia, siendo la ponente la magistrada María Dolores Sánchez según el reparto realizado en la Sala.

La pieza separada relativa a Acyco consta en formato papel de 12 tomos y un anexo, 4.529 folios y 18 partes, así como cuatro piezas de responsabilidad civil.

Tras ser enviada a la Audiencia para su enjuiciamiento, la pieza por las ayudas a Acyco ha sido repartida en virtud del turno específico de reparto establecido para las causas de especial complejidad, que son aquellas que superan los 3.000 folios --sin contar los anexos documentales-- o que tienen ocho o más intervinientes personados, sin incluir a la Fiscalía.

Se trata de la tercera pieza de los ERE que la juez eleva a la Audiencia para su enjuiciamiento tras las relativas a las ayudas a Surcolor y Surcolor Óptica --que enjuiciará la Sección Tercera y que se dirige contra 16 acusados-- y la pieza relativa al procedimiento específico de los ERE, donde están acusados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta y que ha recaído en la Sección Primera.

Cabe recordar que esta última pieza será la primera del caso ERE en enjuiciarse a partir del próximo día 13 de diciembre.

ANTICORRUPCIÓN RECLAMA 8 AÑOS DE CÁRCEL PARA ANTONIO FERNÁNDEZ

En la pieza separada por las ayudas a Acyco, están acusadas 12 personas, entre ellas seis exaltos cargos de la Junta, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano.

En esta causa, el juez de refuerzo Álvaro Martín dictó en noviembre de 2016 el auto de apertura de juicio oral, una decisión que se produjo antes de que la Sección Séptima de la Audiencia fijase su criterio respecto a que los ex altos cargos imputados en la pieza 'política' no podrían ser enjuiciados posteriormente en ninguna de las piezas, por lo que las defensas de estos ex altos cargos deberán solicitar ahora al tribunal que sean excluidos del juicio.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exconsejero de Empleo ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, así como cuatro años y medio de prisión, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial.

De su lado, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía ha pedido seis años y medio de cárcel para el exconsejero de Empleo, mientras que el PP-A eleva su solicitud a 14 años y medio de prisión para Antonio Fernández.

Asimismo, y dentro de la pieza de Acyco, que recibió 3,2 millones en ayudas, el juez abrió juicio oral contra otros cinco ex altos cargos, como son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, para el que la Fiscalía interesa 12 años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.400 euros de multa; o los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, para los que solicita, respectivamente, ocho años, seis años y cuatro años y medio de cárcel.

De igual modo, la Fiscalía pide ocho años de prisión y otros 20 de inhabilitación para el ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano; 14 años de cárcel para la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, y penas de entre ocho y seis años de cárcel para dos extrabajadores de Vitalia y un 'intruso'.