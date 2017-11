Domènech (CatECP) dice que un pacto de Cs y el PSC "sería una muy mala noticia"

Espera que los líderes independentistas salgan de prisión antes del inicio de la campaña

El candidato a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Xavier Domènech, ha asegurado este viernes en Lleida que un pacto en el Parlament de Cs y el PSC, como el que hay en el Ayuntamiento de Lleida, "sería una muy mala noticia para el país".

"Estamos en Lleida, donde hemos visto un pacto entre Cs y el PSC, un pacto que sería muy mala noticia para el país, que no nos podemos permitir en la Generalitat de Catalunya, ha afirmado en la presentación de la candidata de su formación en la provincia, Sara Vilà.

Cs "está atacando claramente a la escuela pública, está atacando la normalización lingüística, es el partido que apuesta por el copago en la sanidad, aquel partido que se presenta como regenerador pero que pacta con el de los EREs de Andalucía o con el PP de la corrupción en Madrid. Es un partido que no es regenerador de nada, sino muleta siempre del pasado", ha criticado.

Preguntado por si cree que la campaña electoral estará desvirtuada si continúa habiendo líderes independentistas en la cárcel, ha dicho que lo mejor hubiera sido "que no hubieran entrado nunca".

"Los conflictos políticos no se pueden solucionar penalmente, y menos con prisiones preventivas. Lo que hubiéramos deseado es que no entraran y lo que esperamos es que salgan inmediatamente y, si no salen, viviremos una situación extraordinaria y no en sentido positivo", ha declarado.

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Sobre la propuesta del Gobierno de designar como nuevo fiscal General del Estado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, ha señalado que acababa de saberlo, por lo que no había hecho una valoración detallada.

Sin embargo, ha considerado que "no sería una buena noticia" por ser responsable de la doctrina Parot, que aplica beneficios penitenciarios sobre cada pena impuesta al recluso y no sobre el máximo legal permitido, que es de 30 años.