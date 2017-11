'Chip On', un proyecto de localización de mascotas, premio al Mejor Plan de Negocio

24/11/2017 - 14:33

La Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja ha entregado el Premio al Mejor Plan de Negocio a Chip On, un proyecto para la localización de mascotas ideado por estudiantes de la asignatura Creación y desarrollo de la empresa del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE).

LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)

La Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar en la UR -financiada por la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF)- tiene entre sus objetivos potenciar la figura del empresario y favorecer el desarrollo de nuevas empresas.

El Premio al Mejor Plan de Negocio ha sido entregado por Javier García Turza, secretario general de la Universidad de La Rioja; Santiago Vivanco Sáenz, vicepresidente de la Asociación Riojana de Empresas Familiares (AREF); y Juan Carlos Ayala Calvo, director de la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar en la Universidad de La Rioja.

Durante este curso se han matriculado 57 estudiantes en la asignatura Creación y desarrollo de la empresa y han llevado a cabo seis planes de negocio: Winter Tech, C & H, Tecno UR, Trovare, Warm Up y Chip On, que ha sido premiado.