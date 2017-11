Extremadura reclama un Pacto de Estado de la sociedad para luchar contra la violencia machista

24/11/2017 - 14:54

Extremadura ha reclamado un Pacto de Estado de toda la sociedad, que se impone "más necesario que nunca", para luchar contra la violencia machista, de la que han sido víctimas mortales un total de 45 mujeres en 2017.

MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)

Esta petición ha sido manifestada en el acto institucional el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres celebrado este viernes, 24 de noviembre, en la sede de la Asamblea de Extremadura, en Mérida (Badajoz).

A dicho acto han participado la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, y las diputadas de Podemos Jara Romero, del PP Gema Cortés y del PSOE Ascensión Godoy, quienes han leído una declaración institucional contra esta "lacra".

Asimismo, también han asistido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago; así como diferentes diputados y diputadas de la Asamblea, miembros de la Junta, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, representantes de diferentes asociaciones y sindicatos y un grupo de alumnos del IES Santa Eulalia de Mérida.

En su intervención, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha destacado que la celebración de este acto representa un "símbolo de unión, de pacto y de diálogo", tras lo que ha agradecido a los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios "el compromiso" de estar "unidos" a través de una declaración institucional.

"Hasta hoy había 44 víctimas, 44 mujeres asesinadas, esta mañana en Vinaroz (Comunidad Valenciana) se ha producido el 45 asesinato de una mujer en este país", ha continuado la presidenta de la Asamblea en un acto que las ha recordado con "45 sillas vacías".

"OBLIGACIÓN" DE TODA LA SOCIEDAD

En este sentido, Blanca Martín ha reclamado que la lucha contra la violencia machista es una "obligación" de toda la sociedad que debe reflexionar en torno a ella, por lo que "no es solo una responsabilidad de la política", sino que es "un deber de toda la sociedad seguir visibilizando y denunciando", tras lo que ha señalado que "desgraciadamente" el último asesinato en Vinaroz "no va a ser la primera noticia de los telediarios ni va a ser portada de los periódicos".

Por ello, Blanca Martín ha defendido que la sociedad debe "pararse a reflexionar" si "es normal" que "en lo que va de año" hayan sido asesinadas 45 mujeres, 2 de ellas extremeñas, así como 8 menores "asesinados por sus padres o las parejas de su madres" o que 22 se hayan quedado huérfanos y "que estas navidades no podrán celebrar la Navidad en tranquilidad con una familia completa".

De esta manera, la presidenta de la Asamblea de Extremadura ha recordado algunos datos del barómetro de 2017 de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que muestra que el 27,4 por ciento de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años "creen que la violencia de género es algo normal", mientras que el 21,2 "opinan que es un tema que se exagera y que es un tema politizado" y un 30 por ciento "ve normal" controlar el teléfono móvil de su pareja.

ES "FUNDAMENTAL" LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD

En esta misma línea, Martín se ha preguntado "si ha fracasado" el Pacto de Estado "que firmaron todos los diputados de forma unánime" y "cómo los jóvenes pueden pensar que es un tema politizado" cuando es algo que "ahora lo están sufriendo ellos mismos", tras lo que ha defendido que para "acabar con esta lacra" es "fundamental" la educación en igualdad.

"¿No creen que es bochornoso asistir al espectáculo de estos días donde la víctima de una agresión sexual es la judicializada y acusada frente a sus verdugos? Vivimos en una sociedad donde hay mucho que cambiar y por eso es más necesario que nunca ese pacto de Estado que hemos reclamado durante mucho tiempo", ha apuntado, dotado de "medidas concretas y recursos económicos" para solucionar una lacra contra la que "todos, hombres y mujeres, debemos gritar basta ya", ha sostenido.

Posteriormente, las diputadas del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Jara Romero, del Grupo Popular Gema Cortés y del Grupo socialista Ascensión Godoy han procedido a la lectura de una declaración institucional contra esta "lacra", en la que la Asamblea ha mostrado su "firme compromiso" con las mujeres víctimas de la violencia de género.

"Un compromiso activo día a día porque erradicar la violencia requiere el compromiso individual y colectivo durante todos los días del año", ha sostenido Jara Romero, tras lo que ha mostrado la "condena absoluta" de la Asamblea a la violencia de género puesto que "el maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad".

En este sentido, la declaración institucional afirma que la violencia de género es "una responsabilidad de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y asociaciones" puesto que "nos afecta a toda la ciudadanía", tras lo que recuerda que "no se podrá avanzar" en la erradicación de esta problemática "si no establecen los mecanismos de coordinación necesarios" y si "no se dotan a las administraciones de recursos económicos".

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SON "UNA PIEZA CLAVE"

En la respuesta a esta "lacra" las comunidades autónomas son "una pieza clave y juegan un papel fundamental" en la lucha contra la violencia de género "especialmente en lo relativo a la prevención", así como en la gestión y desarrollo de las diferentes acciones, por lo que la declaración institucional de la Asamblea ha instado a las instituciones nacionales a "realizar las reformas necesarias para poder desarrollar en el menor tiempo posible las medidas comprendidas en el Pacto" y ha hecho un llamamiento a toda la sociedad "para que denuncien situaciones de violencia de género".

Por su parte, la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, quien ha cerrado el acto, ha resaltado que se trata de un acto "necesario" que debe recordar a la toda sociedad un objetivo "único y compartido por todos" que es "eliminar la violencia de género", tras lo que ha lamentado que "el 25 de noviembre siempre es un día doloroso".

Por ello, ha reiterado que el Pacto de Estado es "hoy un instrumento imprescindible" para luchar contra esta "lacra" que "no debe quedarse parado" puesto que los recursos económicos son "fundamentales" para acabar con la violencia de género, tras lo que ha lamentado que este Pacto "no va a ser suficiente tampoco", ya que requiere de la "colaboración" de toda la sociedad, que es "víctima de la violencia de género".

En este sentido, Leire Iglesias ha apelado a la "necesidad" de buscar "un Pacto de Estado con los ciudadanos", especialmente con los "más jóvenes que cada vez tienen un especial protagonismo" en este asunto, para "decir ya basta entre todos y todas" a un asunto que "ni siquiera aparece entre las principales preocupaciones de la sociedad".

"Solo con prevención pero también con determinación, solo con la implicación de todas las instituciones y de toda la sociedad en su conjunto, solo señalando a los agresores y no a las víctimas, solo con más igualdad, solo así acabaremos con la violencia machista, solo así como decía Frida Kahlo tendremos alas para poder volar", ha concluido.

Finalmente, en este acto, que ha finalizado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas, también ha intervenido la artista pacense Lourdes Murillo, quien ha señalado que su proyecto 'Zona Rosa', que se encuentra expuesto en la Asamblea, parte de "un hecho real" sobre la historia de una amiga que "era humillada por su entonces pareja porque le gustaba el color rosa".