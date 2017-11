PP muestra su apoyo al Manifiesto Levantino por el Agua impulsado por el Sindicato Central de Regantes

24/11/2017 - 14:58

El vicesecretario sectorial del PPRM, Marcos Ortuño, ha mantenido una reunión con los portavoces y concejales del partido a la que también ha asistido el secretario ejecutivo de Agua, Agricultura y Medio Ambiente del PPRM, Jesús Cano, y donde han mostrado el apoyo del PP "sin fisuras" al Manifiesto Levantino por el Agua impulsado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS) "ante las continuas amenazas al Trasvase del Gobierno socialista de Castilla La Mancha".

MURCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El diputado regional, Jesús Cano ha presentado una moción en la Asamblea Regional por la que se insta al Gobierno regional, para que a su vez lo haga al Ejecutivo de España, a movilizar y poner a disposición de los regantes todos los recursos hídricos exisitentes en la Cuenca al amparo del Decreto de Sequia.

Por su parte, Ortuño, ha pedido a todos los concejales y portavoces del PP que presenten en sus distintos ayuntamientos esta moción a fin de que el apoyo a los agricultores y regantes murcianos "sea masivo , porque sus reivinidcaciones son las del PP", ha aseverado.

En relación al Manifiesto Levantino por el Agua, Cano ha manifestado que " el texto recoge soluciones viables, que de llevarlas a término, acabarían con la falta de agua del Levante español".

Así, el responsable de Agua del PPRM ha hecho un llamamiento para "acabar con los procesos lentos y tortuosos y agilizar todos los trámites administrativos que signifiquen la llegada de agua a los campos de la Región", ya que ha insistido, "los árboles no entienden de tramitaciones y si no llueve, el futuro es muy oscuro y no se puede poner en peligro la agricultura regional y la economía del Levante español". En este punto ha puesto el acento en la agilización del Pacto Nacional del Agua.

Desde el PP ha aseverado Cano, "estamos trabajando y presentando iniciativas que instan al Gobierno de España a tomar decisiones que aporten soluciones a los problemas de déficit hídrico", y ha subrayado que "el presidente López Miras y el PP trabajamos codo con codo con el Gobierno de España para buscar las alternativas viables y posibles que permitan poder disponer de recursos hídricos a corto, medio y largo plazo".

Finalmente, ha destacado "el diálogo, la razón, la urgencia y la contundencia" para lograr este objetivo.