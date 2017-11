Canjáyar acoge los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia de Género

24/11/2017 - 15:09

El municipio de Canjáyar ha acogido este viernes los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizados por la Diputación de Almería. Canjáyar ha sido sede de este acto por ser el pueblo natal de la primera víctima de violencia de género del 2017 en Almería, Antonia García Abad, quien ha unido a todos los almerienses en un mismo sentimiento de repulsa y rechazo hacia el terrorismo machista que se ha cobrado este año la vida de tres almerienses y más de cuarenta mujeres en todo el país.

CANJÁYAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha participado en los actos organizados en Canjáyar, acompañando por alcalde del municipio, Francisco Alonso, y miembros de la corporación provincial y municipal. Además, han secundado la reivindicación los vecinos del pueblo y los padres de Antonia, que, rotos por el dolor, han salido a las calles para pedir unidad y justicia frente a la violencia de género, según ha revelado, en un comunicado, la institución provincial.

García ha puesto de manifiesto el trabajo conjunto que tienen que hacer las administraciones para luchar contra la violencia machista, porque "estamos conmemorando una fecha que nos gustaría que no existiera pero es necesario estar aquí hoy para recordar que Toñi siempre estará con nosotros".

"Vamos a seguir trabajando y luchando desde las administraciones para que no haya ni una solo víctima más. Que nadie pueda hablar de que por el mero hecho de ser mujer sean maltratadas, acosadas o vejadas. Queremos que todas las mujeres sepan que no están solas, que denuncien, que nunca callen y que no sean cómplices del miedo", ha apuntado.

Javier Aureliano García ha explicado cuáles son las herramientas que la Diputación Provincial pone a disposición de todas las mujeres de Almería en materia de Igualdad, con el objetivo de "hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a los municipios y a todas y cada una de las personas que lo necesiten para acabar con este terrorismo machista. Da igual donde viváis, todas tenéis que estar protegidas y sentir que no estáis solas. Estamos con vosotros".

A las 11,30 horas de este viernes, los vecinos de Canjáyar han iniciado una marcha por las calles del pueblo en un silencio que tan sólo se ha roto cuando el alcalde, el vicepresidente de la Diputación de Almería y los padres de Toñi han descubierto la placa con la inscripción "el pueblo de Canjáyar en recuerdo a Antonia García Abad. Nunca más".

Francisco Alonso ha hablado del significado de este hito instalado en la Plaza Nueva del pueblo, con el que "pretendemos recordar a nuestra vecina Toñi todos los días y concienciarnos, cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad, que todos somos fundamentales para erradicar esta lacra. Vamos a seguir trabajando y mostrando nuestro apoyo a todas las que sufren esta forma de terrorismo, para que nunca se olvide que a una persona muy querida le arrebataron la vida simplemente por ser mujer".

Seguidamente, una decena de alumnos del IES 'Valle del Andarax' han leído un manifiesto en el que los jóvenes han pedido acabar con esta lacra y "sobre todo para que la igualdad llegue a la educación. No basta con aprobar leyes que condenen a los culpables, hay que trasformar los comportamientos. Hay que educar promoviendo el respeto y haciendo que las generaciones más jóvenes llenen de igualdad nuestro futuro".

PROGRAMAS DE IGUALDAD

La Diputación de Almería desarrolla diferentes programas de prevención que van desde las campañas de sensibilización en materia de violencia de género, hasta la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Entre los programas de atención a mujeres y menores víctimas se incluye la información, orientación y asesoramiento de manera presencial, telefónica y digital; el acogimiento a mujeres y menores en el Centro de Atención Inmediata (CAI) y los pisos tutelados de la institución provincial; y la disponibilidad de la 'Línea 900', gratuita las 24 horas del día, que informa y orienta sobre qué hacer en caso de sufrir malos tratos.

Además, la Diputación cuenta con dispositivos de tele asistencia para mujeres víctimas de violencia de género, en colaboración con la FAMP y Cruz Roja; y desarrolla programas de formación con incentivo económico para mujeres víctimas de violencia machista y en situación o en riesgo de exclusión social.

De forma paralela, desde el área de Igualdad, trabajan directamente con mujeres víctimas y sus hijos a través del Centro de Atención Inmediata, y los programas de asesoramiento jurídico, de recuperación psicológica, de formación y de inserción en el mercado laboral, así como con los pisos tutelados.