Tribunales.- Nueva vista la próxima semana en Italia por la custodia de los hijos de Juana Rivas

24/11/2017 - 15:08

El Tribunal de Cagliari (Italia) prevé celebrar la próxima semana una nueva vista sobre la custodia de los hijos de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) investigada por sustracción de menores después de que permaneciera casi un mes ilocalizable sin acatar la orden judicial de entregar a los menores al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar.

GRANADA, 24 (EUROPA PRESS)

La vista ha sido fijada para el 30 de noviembre, toda vez que este viernes finaliza el plazo para que las defensas de Rivas y de su expareja, el italiano Francesco Arcuri, aporten toda la documentación y la petición de diligencias que consideren necesarias en este proceso.

El equipo jurídico de Juana Rivas ha informado a Europa Press de que esta tarde aportará al Juzgado todos los informes y periciales que se han hecho en los últimos meses y la evolución procesal que ha tenido el caso en España. El objetivo final es que la madre consiga la guarda y custodia de los menores, de once y tres años, para que puedan vivir con ella en este país.

Tras las comparecencias de Rivas y Arcuri el pasado 31 de octubre, la previsión es que esta nueva vista sirva para que el juez se pronuncie sobre las peticiones de las partes y sus respectivos alegaciones al respecto, resolviendo cuáles acepta y fijando previsiblemente la fecha del juicio propiamente dicho. Sin embargo, dada la gran cantidad de material que arrastra el proceso no se descarta que se dé un tiempo para estudiarlo.

Aunque las partes no tienen que comparecer, es previsible que acudan. De hecho, Juana Rivas ha vuelto a solicitar a través de su defensa que se le permita estar con los niños durante su estancia en Italia, como ocurriera la vez anterior, si bien el juez aún no se ha pronunciado y sus abogados no quieren "dar nada por hecho".

Los letrados de Juana Rivas quieren abordar en esta misma audiencia el régimen de visitas para Navidad, pues el deseo de la madre es ejercitar ese derecho en España.

Actualmente Arcuri cuenta con la guarda y custodia provisional de los menores y Juana Rivas tiene derecho a un sistema de comunicación por videollamada diaria. El padre reclama mantener la custodia y el pago de una cantidad mensual por parte de la madre hasta que sean mayores de edad.