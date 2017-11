Los trabajadores de Cetursa-Sierra Nevada anuncian paros a partir del 7 de diciembre

El comité de empresa de Cetursa Remontes ha anunciado un calendario de huelga a partir del próximo 7 de diciembre en los servicios de la estación de esquí de Sierra Nevada, después de concluir sin avenencia una reunión mantenida con la empresa en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales para abordar sus condiciones de trabajo.

GRANADA, 24 (EUROPA PRESS)

Según ha informado a Europa Press el presidente del comité de empresa de Cetursa Remontes, Miguel Ángel Vargas (Comisiones Obreras), este próximo lunes se reanudarán las negociaciones con la empresa, lo cual podría conllevar la suspensión de estas movilizaciones que, en un principio, están previstas para toda la jornada del 7 de diciembre, y entre las 8,00 y las 12,00 horas de los días 9 y 16 de diciembre.

Se trata, según Miguel Ángel Vargas, de "intentar desbloquear la situación" después de semanas de negociaciones en las que la empresa, a su entender, "ha rozado incluso la falta de ética".

Sierra Nevada abre este sábado 25 la temporada de esquí 2017-2018, si bien el calendario de movilizaciones no afecta a estos primeros días. A partir del 16 de diciembre el comité de empresa no descarta paros indefinidos "si no hay garantías de que se cumpla con la restitución de los derechos laborales, con una gestión económica y laboral transparente, finalizando de una vez con la aplicación de la teoría del embudo en una empresa pública de la Junta de Andalucía, lo ancho para la directiva y lo estrecho para los trabajadores".

Así lo ha indicado el comité de empresa en una nota de prensa remitida por CCOO, en la que ha criticado las "compras millonarias, cambios de logotipo, y coches de alta gama de uso particular" por directivos de Cetursa, mientras a las personas trabajadoras se les "aplica la austeridad al máximo y deben ganar sus derechos en los tribunales de justicia, o como ahora, teniendo que llegar a utilizar la única herramienta legal para defender sus derechos".

Los trabajadores han señalado que han sido "leales a la negociación colectiva" en las reuniones mantenidas con la empresa, después de dos asamblea de trabajadores en las que se analizaron la situación actual de la empresa y las condiciones laborales, "sin olvidar el demoledor informe de la Cámara de Cuentas de 2015, la intervención de la Consejería de Hacienda sobre la negociación, o la publicación de las cuentas de Cetursa de 2016".

Todo ello ha creado "un marco de negociación muy difícil, pues la desconfianza de las trabajadoras es máxima, ante propuestas empresariales que han sido incumplidas de forma sistemática", han mantenido desde el comité de empresa que han apuntado a que estas propuestas han sido acordadas mediante el Sercla en lo relativo a seguridad y salud en el trabajo, horarios, trabajo en festivos, compensaciones, o cobertura de vacantes, en el contexto de "una gestión económica que a 31 de diciembre de 2016 reconoce unas deudas con entidades de crédito de 30 millones de euros con perdida patrimonial", y "ante una falta total de transparencia en la gestión laboral".

El comité de empresa, en el que con CCOO también están representados los sindicatos UGT y CGT, trabaja, en este sentido, para "recuperar derechos adquiridos, que se perdieron con el periodo de crisis y que evidentemente a los directivos de esta empresa pública no les ha afectado". Los paros a partir del 7 de diciembre afectarían a servicios como la venta de forfait, el traslado de esquiadores, las máquinas de fabricación de nieve, y los servicios de pistas y remontes.