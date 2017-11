Interior confía que en 2018 se haga "el ajuste más alto" en la protección a víctimas de violencia de género

24/11/2017 - 15:30

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, confía que en septiembre de 2018 se haga "el ajuste más alto que se puede hacer en el sistema de protección y de garantía" para las mujeres víctimas de violencia de género, en base al trabajo que se realiza por un equipo de más de 300 personas de 17 universidades de España y expertos internacionales para "establecer un patrón que permita adecuar las medidas de seguridad al riesgo que se puede producir".

CÓRDOBA, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha destacado el número dos del Ministerio del Interior en un acto del PP en Córdoba contra la violencia machista, bajo el lema 'No más violencia de género', junto al presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y otros representantes populares, que ha comenzado con un minuto de silencio por el asesinato de la mujer de Vinaroz (Castellón).

En concreto, el también presidente de honor del PP de Córdoba ha manifestado que espera que verano de 2018 estén los resultados del trabajo de dicho equipo que "analiza 400 casos de mujeres que han perdido la vida a manos de sus agresores en las últimas décadas en el país, con los patrones del agresor, la manera en la que se produjo el asesinato y su entorno", de cara a "establecer un patrón que permita adecuar las medida de seguridad al riesgo que se puede producir".

Al respecto, ha pedido que "a nadie se le olvide luchar y combatir ante esta verdadera lacra que sufre la sociedad en el mundo", aunque en este caso ha resaltado que "España ha sido uno de los países y sociedades que ha sabido liderar esta lucha y sirve de ejemplo para otros muchos países a la hora de afrontar este reto difícil y complejo".

Según ha relatado, "se ha planteado como un problema que durante décadas y siglos se ha mantenido en silencio y casi ha habido una protección de la sociedad al agresor y una necesidad de asumir como algo normal por parte de las mujeres que las agresiones se pudieran padecer y asumir como algo normal, en muchos casos llegando al extremo de que las agresiones se vieran como una muestra de amor y cariño".

"Afortunadamente --ha añadido--, se ha conseguido el cambio que de esa situación de tolerancia, amparo al maltratador y obligación por parte de las mujeres de asumir eso como una condición más", se ha pasado a "una voluntad firme de la sociedad española de luchar y de poner en el objetivo acabar contra la violencia de género y una serie de aciertos de los distintos gobiernos que se han sucedido en España".

Por tanto, "se ha conseguido crear una atmósfera de coordinación y colaboración donde nadie se ha querido quedar fuera de esa lucha contra la violencia de género", destacando entre ello la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contando con "herramientas tremendamente eficaces".

En relación al Consejo de Ministros de Interior y Justicia del día 7 de diciembre en Bruselas, Nieto ha comentado que "una vez más se repasarán estos temas que tienen que ver con la violencia de género y una vez más se verá que España lidera a nivel europeo y a nivel mundial la lucha contra la violencia de género".

"MUCHO MÁS CERCA DEL OBJETIVO"

No en vano, el secretario de Estado de Seguridad cree que "España está mucho más cerca del objetivo último, que no haya ni una sola víctima por violencia de género, que otros países que están muy cerca de España, con una economía más fuerte, en teoría una sociedad con más derechos y más libertades, pero que en este problema concreto no han sido capaces de articularlo de la forma que lo ha hecho España".

Así, ha asegurado que "de la unión de toda la sociedad y todas las organizaciones públicas y privadas se han sacado una serie de conclusiones que hacen que el país sea más eficaz", al tiempo que ha recordado que "la formación y la especialización de quienes tienen que luchar en primera persona contra la violencia de género tiene que ser un objetivo básico, y así se hace desde el anterior Plan de Lucha Contra la Violencia de Género hasta el actual Pacto de Estado".

"La coordinación también es lo que hace más fuerte", entre la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, junto a los jueces, fiscales, ONG y organismos de distintos ministerios que "trabajan para evitar o condenar la violencia de género que se pueda producir en cualquier ámbito", según ha precisado Nieto.

También, ha valorado que "se han sabido eliminar las barreras y diferencias entre partidos políticos para hacer una colaboración institucional útil", puesto que "se ha establecido como uno de los grandes objetivos de superación y de mejora que tiene la sociedad española".

De igual modo, se ha conseguido "la colaboración internacional", con "avances importantes todavía en el plano teórico", por lo que espera que "muy pronto se vaya formalizando en leyes y en actuaciones concretas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el conjunto de la Unión Europea".

Además, ha resaltado "la cooperación entre todos, porque no es solo un problema del Gobierno, ni de la mujer indefensa", a la vez que ha manifestado que "cada vez se acorrala más al agresor y se protege más a la víctima".

LOS DATOS

En cuanto a los datos sobre el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que "se ofrece al resto de países de Europa y del mundo", como Colombia, Nieto ha detallado que desde 2007 hasta el 31 de octubre de este año, en España se han producido 391.856 víctimas que han denunciado algún tipo de violencia de género, aunque "hay muchos más casos que víctimas, con 478.671 casos". En la actualidad hay más de 55.000 casos activos, "la gran mayoría con riesgo bajo", si bien hay diez casos "extremos".

Al detalle, en 2016 hubo en España 44 mujeres víctimas mortales de la violencia de género, tras las 67 de 2015, mientras que en 2017 ya son 45, según ha recordado Nieto, quien ha comentado que de esas 45 víctimas, "solo nueve habían puesto denuncia y de las nueve solo ocho habían denunciado a quien finalmente fue su asesino, porque una de ellas denunció a otra persona que no resultó finalmente ser su asesino".

Frente a ello, Nieto ha afirmado que "se va a acabar con la violencia de género, más pronto de lo que se cree" y ha insistido en se denuncien los casos, porque es "la clave de una mejor vida en el futuro y superar un grave problema, que incluso puede acabar con su vida".

PROPUESTAS PARA ANDALUCÍA

Por su parte, el presidente del PP cordobés ha solicitado estar "comprometidos" ante esta lacra y contar en Andalucía con un pacto "entre todas las fuerzas políticas", que "sume a las corporaciones locales, organizaciones y asociaciones".

Igualmente, Molina ha recordado algunas enmiendas de los populares al presupuesto de la Junta para 2018, como "la fijación de créditos ampliables para satisfacer las necesidades de las víctimas de la violencia de género para que no haya excusas en la limitación o disponibilidad presupuestaria para actuar contra la violencia de género" o "la creación de un partida de un millón de euros para el incremento del número de guardias en la asistencia jurídica gratuita especializada en mujeres víctimas de violencia de género".