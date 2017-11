Julio Rodríguez asegura que está "limpio" y que los ayuntamientos del cambio "demuestran que no hace falta robar"

24/11/2017 - 15:33

El candidato de Unidas por Madrid para liderar Podemos en la capital, el exjefe del Estado Mayor del Ejécito (Jemad) Julio Rodríguez, ha asegurado este viernes que él está "limpio" de corrupción y que los llamados 'ayuntamientos del cambio' "han demostrado que gestionan mejor, con más eficacia y que no hace falta robar".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Rodríguez ha señalado que tras no salir elegido como diputado por Almería y Zaragoza en las dos últimas elecciones generales ahora se presenta a la Secretaría de Podemos en la capital porque "es perseverante" en su "compromiso con el proyecto".

"Yo no iba detrás de un puesto de diputado, sino contribuir de alguna manera. Y estoy muy contento de contribuir a este proceso de unidad. Yo recogí el grito de Vistalegre por unidad, lo que es fundamental", ha dicho.

En esta línea, el candidato ha explicado que cuando era militar era apartidista, pero no apolítico. "Luego, cuando se me ofreció la posibilidad de contribuir de alguna manera pensé que no podía renunciar a hacer algo más por mi país", ha indicado Rodríguez, que ha confesado que tomó la decisión de participar en Podemos gracias al apoyo de su mujer y su hija.

El exJemad, que ha manifestado que no hubo problemas para fraguar una candidatura conjunta fruto del "debate" entre 'pablistas' y 'errejonistas', ha afirmado que está en política "pensando en el éxito de Podemos, no en su éxito personal". "Voy mucho a los círculos y he aprendido de la ciudadanía, que te hace las preguntas más difíciles que no se hacen en reuniones de los expertos", ha reconocido.

"ME IMAGINO MADRID AL MANDO DE MANUELA CARMENA"

Sobre las retenciones presupuestarias exigidas al Ayuntamiento de Madrid por el Ministerio de Hacienda, Julio Rodríguez ha aseverado que parece que al ministro, Cristóbal Montoro, "no sabe cómo ocultar que hay ayuntamientos que gestionan con eficacia a los que no les hace falta acudir a sistemas corruptos".

"Montoro ha aplicado una receta distinta a la aplicada a su propio Gobierno, que ha sido censurado por Bruselas por no cumplir las reglas de gasto. El de Madrid es un ayuntamiento que ha conseguido incrementar las inversiones en Servicios Sociales, infraestructuras, reducir la deuda, tener un superávit de mil millones... Quizá el mensaje que debería aplicar Montoro es que otros ayuntamientos sigan el ejemplo de Madrid", ha añadido.

Preguntado por su posible futuro político en la Alcaldía matritense, el exmilitar "se imagina un Madrid al mando de Manuela Carmena" y que su proyecto es "tratar de garantizar" su permanencia al frente del Consistorio otra legislatura más.

"Ha hecho un número de cosas extraordinarias y tratar que las políticas se solucionen en cuatro años. Hace falta un nuevo mandato de Carmena para que las políticas de cambio se implementen en Madrid. No he hablado con ella, pero creo que hay muchas posibilidades y queremos convencer a Carmena que siga en este proyecto. La sensación que tiene la gente es que con Carmena la ciudad es más afable, amena, participativa e inclusiva, y la gente disfruta de Madrid y no la tiene como una especie de sufrimiento. Hace falta ganas de cambiar este país. Manuela las tiene y yo también. Y tenemos prisa por cuestiones de edad", he explicado.

CATALUÑA

Preguntado por la situación en Cataluña, Rodríguez ha recordado que desde el primer momento Podemos ha apuntado que se trata de "un problema político que necesita una solución política" a través de una "propuesta amable" que contemple el derecho a decidir de forma acordada.

Por ello, considera que Podemos no ha sido ambiguos en este tema y han sido "los únicos que han tenido una posición coherente" desde el principio en este asunto. "La Constitución española es una de las más difíciles de modificar, está muy blindada, pero sí se ha demostrado cuando hay voluntad política se han hecho cosas, como la reforma del artículo 135, o luego el 155 que se aplicó en una semana cuando dijeron que tardaría meses", ha dicho.

A cerca del encarcelamiento de varios exconsejeros catalanes, el exJemad ha mostrado su respeto a las decisiones judiciales pero cree que han sido "unas medidas preventivas exageradas".