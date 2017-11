Animan a los empresarios de Ceuta y Marruecos a "empujar a los gobiernos para destruir barreras"

24/11/2017 - 15:41

El consejero de Turismo del Ejecutivo de Ceuta, Emilio Carreira (PP), ha aprovechado el encuentro 'Ceuta, ciudad europea en África', que ha reunido por primera vez en la ciudad durante 48 horas a miembros de la patronal locales y del Reino de Marruecos, para animar a los empresarios de ambos lados de la frontera a "empujar a los gobiernos para destruir barreras".

CEUTA, 24 (EUROPA PRESS)

"A veces los gobiernos no corren tan deprisa como la sociedad civil pero si esta es fuerte es capaz de empujarles para destruir y quitar barreras", ha reflexionado el consejero, que ha destacado que "ya es un éxito que existan encuentros de este tipo en Ceuta y que se vean con normalidad por todo el mundo".

Carreira ha remarcado ante los 30 empresarios marroquíes que han participado en la cita que "este no es un encuentro entre dos países sino entre empresarios con intereses comunes para encontrar posibilidades de hacer negocio en Ceuta o en Marruecos, un país hermano, amigo y vecino".

'Ceuta, ciudad europea en África', un foro impulsado por las Cámaras de Comercio de Ceuta y Casablanca con financiación de la Unión Europea, ha reunido a empresarios de los sectores del Turismo, la Construcción y los Servicios.

"Ustedes son los motores de los países y de las sociedades y los motores económicos no entienden de fronteras ni de otra cosa que no sea crear empleo y riqueza, por lo que seríamos muy poco inteligentes si no aprovechásemos las oportunidades de negocio existentes para hablar de tú a tú, de igual a igual, por el desarrollo de nuestro espacio común, el Norte de África", ha añadido el consejero.

El encuentro ha coincidido con una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) como paso previo a la asamblea general convocada para el próximo martes al objeto de consensuar las medidas de presión a adoptar frente a la "incapacidad" del Gobierno autonómico para resolver los principales problemas que denuncia la patronal en la ciudad.

Los empresarios urgen a la Administración a resolver el "colapso fronterizo de personas y mercancías" que a diario "repercute negativamente sobre el comercio y los intercambios sociales y culturales", así como a aprobar una reforma de la imposición indirecta, el Plan General de Ordenación Urbana y la Ordenanza de Terrazas hosteleras.