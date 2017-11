Lambán defiende los medios públicos "al servicio del país" y no del Gobierno

24/11/2017 - 16:37

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este viernes su apoyo a los medios de comunicación públicos "al servicio del país" y no "al servicio del Gobierno". Ha inaugurado el nuevo centro de RTVE en Aragón, situado en la Avenida de Ranillas, en uno de los edificios de la Expo.

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

Acompañado del director general de la Corporación de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez, el presidente aragonés ha advertido de que "un medio público al servicio de un Gobierno le presta un flaco favor al país al que debería servir y un medio público al servicio de un país se convierte en una de las columnas vertebrales de ese país", asegurando que en Cataluña "la utilización por parte de los separatistas de la TV pública catalana roza lo nauseabundo, lo indignante".

Ha considerado que Cataluña "no tendrá solución como problema para España si no se revisa de arriba a abajo la presencia del Estado allí, aumentando la presencia del Estado", emplazando a incrementar la inspección sobre la Educación, "que se ha convertido en una fábrica de independentismo, un virus que hay que erradicar". Además, no habrá una salida "perdurable" a este conflicto "si no se cambia la orientación de los medios públicos y la televisión pública catalana".

Lambán ha realizado una reflexión sobre los medios de comunicación públicos, asegurando que "un medio público es un servicio público para un país, no deja de ser una de las columnas vertebrales de un país que más sustancia política, cultural y social aporta a un país para articularse de una manera armoniosa, sana, confortable para todos".

Ha llamado la atención sobre la importancia de los medios de comunicación para que la libertad de expresión sea una realidad, al ser "uno de los sustentos" de la democracia, también "en estos tiempos de post-verdad, de la continua prevalencia de las redes, que producen una clase de información en muchos sentidos cuestionable", por lo que "es más importante que nunca la presencia activa de los medios de comunicación convencionales".

TERMÓMETRO

En su intervención, el presidente de la Comunidad Autónoma ha dicho que "este espacio se ha convertido en una especie de recordatorio y en un termómetro de la evolución económica", en alusión al "verano de vino y rosas" de la Expo 2008, cuando "proyectamos de una manera potente, radiante y luminosa la imagen de Aragón hacia todo el mundo y pocos días después el mundo se hundió y nos vimos abocados a la mayor crisis desde 1929".

La Exposición Internacional Zaragoza 2008 se planificó "magníficamente bien" con la intención de que después todos los espacios fueran reutilizados "y se convirtieran en motor del desarrollo de la ciudad y de Aragón", ha continuado Lambán, quien ha lamentado que "la crisis ralentizó de entrada aquel buen propósito, pero poco a poco aquel sueño se va haciendo realidad" y ahora "son muchos los metros cuadrados vendidos o alquilados, mucha la actividad que se va desplazando", mostrándose satisfecho con la llegada de RTVE. "El renacimiento de la economía aragonesa y zaragozana se está produciendo en este espacio", ha aseverado.

Javier Lambán ha destacado "de manera cordial" la renovación de los equipamientos y los espacios de RTVE en Aragón, indicando que el servicio que presta a la Comunidad Autónoma es "espléndido, insustituible", observando que "cuanto mejores sean las condiciones materiales mejor será el resultado final de este trabajo".

CENTRO MODÉLICO

Por su parte, José Antonio Sánchez ha expresado que el nuevo centro de RTVE en Aragón es "modélico" y dispone de la tecnología más avanzada de todos los centros de la corporación. La instalación tiene 1.500 metros cuadrados, la inversión supera el medio millón de euros y los equipamientos han costado más de dos millones. Hay 32 empleados en RTVE Aragón, quienes "hacen que esto funcione día a día".

José Antonio Sánchez ha destacado el interés de la corporación por los centros territoriales y las unidades informativas, que "contribuyen a la vertebración y la cohesión de España" y son "vitales", recordando que en Aragón RTVE tiene presencia en las tres provincias.

La corporación es "el máximo exponente" de la vertebración de España, ha continuado el director general, quien ha indicado que "hacemos que, día a día, las noticias de las comunidades autónomas lleguen a todos los rincones de España", con 77 centros de trabajo y 1.800 empleados.

Ha agradecido el apoyo del exalcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, presente en el acto, quien apoyó la propuesta de instalar en la Expo el centro territorial de RTVE, que "va a contribuir a que todo el mundo pueda ver lo que es el Aragón del siglo XXI".