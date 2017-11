Díaz Tezanos llama a la unidad de instituciones y ciudadanos para erradicar la violencia machista

24/11/2017 - 16:48

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha llamado hoy a la unidad de las instituciones públicas y de la ciudadanía para construir un modelo de convivencia que supere los estereotipos que permanecen en la sociedad.

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

En su opinión, "solo a través de la formación de una sociedad más democrática, más igualitaria y más justa será posible superar la asignatura pendiente de la igualdad y poder avanzar en la erradicación de la violencia machista".

Para ello, Díaz Tezanos ha considerado determinante la implicación activa y la complicidad de los hombres y ha puesto el acento en la educación en estos valores desde la infancia.

Díaz Tezanos ha hecho estas declaraciones durante el acto institucional de conmemoración del 25N, en el que se ha inaugurado además la exposición 'No soy un lienzo en blanco' que recoge los trabajos de estudiantes de nueve centros de educación secundaria de la Comunidad Autónoma.

"Tenemos que seguir impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad y que generen las condiciones para que mujeres, niños, niñas y adolescentes tengan bienestar, tengan seguridad y tengan una mejor educación en valores", ha afirmado Díaz Tezanos, que ha recordado que "no hay ni un solo país en el mundo que haya alcanzado la igualdad, donde exista una igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

Para la también consejera de Política Social, resulta "preocupante y alarmante" que el 24% de las mujeres europeas y el 23% de los hombres crea que el papel más importante de las mujeres es el cuidado del hogar y de la familia, según un estudio conocido esta semana. "Pone de manifiesto que la igualdad sigue siendo una asignatura pendiente que requiere de la implicación de todas y todos", ha afirmado.

La vicepresidenta ha señalado que en la promoción de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género "todos tenemos algo que aportar" y ha destacado especialmente el papel de los jóvenes, que deben "buscar siempre relaciones respetuosas, saludables e igualitarias", y de los hombres que deben tomar "una postura activa de denuncia de ésta y de otras violencias".

"Queremos la complicidad de los hombres para construir entre todos y todas una sociedad más democrática, más justa y más igualitaria, con un modelo de convivencia que supere todos los estereotipos que hoy en día permanecen y prevalecen en la sociedad", ha afirmado.

"Todas las administraciones y toda la sociedad debemos articular medidas precisas para aunar esfuerzos y terminar con este tipo de violencia" ha defendido la consejera que se ha referido al Pacto de Estado contra la Violencia de Género que "debe ser puesto en marcha de manera urgente y con los recursos económicos necesarios".

EL SISTEMA ESTÁ FALLANDO

La vicepresidenta ha iniciado su intervención recordando a las mujeres y los menores asesinados como consecuencia de la violencia machista y a los niños y niñas que han quedado huérfanos y huérfanas.Según ha precisado la consejera, una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido la violencia de género y 1.000 millones de mujeres lo están sufriendo. Además, en lo que va de año 45 mujeres y 8 menores han sido asesinados y 23 menores han quedado huérfanos.

Díaz Tezanos ha asegurado que, aunque se han conseguido avances, estos "escalofriantes" datos ponen de manifiesto "con toda la crudeza que la violencia machista no cesa, que la sociedad está fallando, que el sistema está fallando y que estamos ante una batalla que no la vamos a ganar si no es entre todos y todas juntas, si no es a través de la acción conjunta de toda la sociedad".

El acto de este viernes ha incluido la inauguración de la exposición 'No soy un lienzo en blanco', proyecto que por segundo año desarrolla el Ejecutivo regional, y que recoge los trabajos de alumnos de nueve centros de educación secundaria de la Comunidad Autónoma que han plasmado sobre un lienzo en blanco sus ideas tras una reflexión y debate sobre las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas en la sociedad actual.

Durante la apertura de la muestra los propios autores han explicado lo que han querido mostrar en sus creaciones. La vicepresidenta ha agradecido el compromiso y el trabajo de los estudiantes, el profesorado y los centros en la realización de este trabajo que "ha servido para trabajar en equipo, para hacer una reflexión profunda sobre la violencia de género, estrechar relaciones y para empoderar a las chicos y sobre todo a las chicas que sean conscientes de la sociedad en la que viven".