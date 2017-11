González Serna cree que "hay mucho por hacer" en la modernización del campo para surtir a la industria agroalimentaria

24/11/2017 - 16:49

El presidente de Grupo Siro, José Manuel González Serna, ha asegurado este viernes, en relación a la modernización del campo para surtir a la industria agroalimentaria, que aún "hay mucho por hacer" en este sentido ya que esa modernización "no ha hecho más que comenzar".

PALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto González Serna durante el acto en el que ha recibido el III Premio a la Trayectoria Empresarial que concede la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales y que ha recogido acompañado de su mujer y vicepresidenta del grupo, Lucía Urban.

Durante su intervención, José Manuel González Serna ha expresado la esperanza de poder realizar los productos con "trigo de la tierra" y a "poder ser" que no estén a más de de 50 kilómetros de las fábricas de producción de los productos del grupo para no tenerlos desde de Argentina y Chile porque "o hay trigo o no hay macarrones" ha añadido.

En este sentido, el presidente de Grupo Siro se ha referido a que la modernización tecnológica en el campo "no ha hecho más que empezar" por lo que ha animado tanto a instituciones como a todos los agentes implicados en el proceso ha invertir en antenas y otros aparatos tecnológicos para plantar a la carta y obtener mejores resultados.

"Hay que poner la semilla en un sitio oportuno y no a boleo" ha aseverado González Serna, quien ha incidido en que en este campo aún "hay mucho por hacer", aunque con empresarios, inversiones, y la complicidad de administraciones y el entorno "todo irá bien".

En otro orden de cosas, el presidente de Siro ha indicado que aún son jóvenes, tras 25 años de la empresa, y que están empezando mientras ha asegurado que lo que hacen en Siro "es sencillo" porque sólo ponen en práctica sus "sueños" y el trabajo, como ha repetido hasta en tres ocasiones.

"Esto junto a más de 3.000 personas es la consecuencia de que se cree más empleo y riqueza en la tierra que nos ha visto nacer" ha explicado, a pesar de admitir que aún es necesario que se creen más puestos de trabajo "de mas calidad" y con gente más formada.

Precisamente, el presidente de Grupo Siro ha aconsejado a los jóvenes que se formen porque en el futuro "solo sobrevivirá el mejor formado" por lo que ha animado a educar a los niños en alcanzar metas, que "sueñen en grande".

Por su parte, la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha reconocido que la labor de Siro es digna de ponerla en valor, y que además de recuperar el sector agroalimentario, diversificarlo y tecnificarlo lo han hecho "sin perder el apoyo de las personas".

"Su labor es ejemplo del bueno hacer, el esfuerzo y el trabajo" ha añadido, y de esta manera llevan el campo palentino a todo España y a otros países europeos como Portugal e Italia, ha finalizado.