La provincia cuenta con 3.095 casos activos en el sistema VioGén, de los que 35 son menores

24/11/2017 - 16:47

La provincia de Málaga cuenta a fecha 30 de octubre de este año un total de 3.095 casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén). De éstos, 35 corresponden a menores, chicas de entre 14 y 17 años.

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan asistencia y protección a estas mujeres y han hecho posible que 287 hombres cumplan condena actualmente por delitos de violencia de género en Málaga.

Se contabilizan, además, 60 dispositivos electrónicos de seguimiento en el ámbito de la violencia de género impuestos a los supuestos agresores para reforzar la seguridad de las víctimas. Entre enero y junio de 2017 se han dictado 575 órdenes de protección y medidas en este sentido.

Un total de 357 mujeres son usuarias del Servicio telefónico de Atención y Protección (Aten-Pro) y en el mes de octubre se han atendido 216 llamadas en el 016 para asistencia y asesoramiento legal telefónico, tanto por parte de las propias víctimas como de sus amigos y familiares.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, y representantes de otras administraciones han participado en un homenaje a las víctimas de la violencia de género en Málaga, junto con diferentes colectivos implicados en las lucha contra la violencia machista y asociaciones del Consejo Sectorial de las Mujeres.

En ese acto, se han plantado cuatro rosales por parte de cada una de las administraciones en memoria de las víctimas de la violencia de género asesinadas en España en el último año. El acto ha tenido lugar en el monolito contra la violencia de género, situado en el Paseo del Parque, coincidiendo con la conmemoración este sábado del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer.

En el transcurso del acto se ha leído el manifiesto elaborado en el seno de la Consejo Sectorial de la Mujer, del que son parte activa un total de 94 asociaciones, y se ha guardado un minuto de silencio.

De dicho consejo firman parte los organismos oficiales, entidades corporativas, profesionales, sindicales y las asociaciones de mujeres que defienden y representan intereses de desarrollo y participación de la mujer en el ámbito de este municipio ayudando a paliar y erradicar situaciones de desigualdad.

Este manifiesto ha sido leído por el equipo ganador del primer torneo de Debates para la Igualdad del Colegio Maristas de Málaga en un intento de visibilizar el protagonismo de los menores como víctimas también de las violencias contra las mujeres.

"Es imperativo que socialmente se les deje de considerar meros testigos, que dejemos de hablar de simple exposición, y que comencemos a comprender que son víctimas directas de la violencia de género. No sólo presencian la violencia, sino que la sufren con todas sus consecuencias, que son múltiples y dolorosas y tan dañinas para ellas y ellos como para el conjunto de la sociedad", señala el manifiesto.

Asimismo, se considera "imprescindible que las instituciones públicas, como entidades implicadas en la denuncia y el cambio social, amplíen la asignación presupuestaria para acometer con efectividad las medidas del Pacto contra la Violencia de Género".

Por su parte, Biones ha presidido también el acto homenaje a las víctimas de la violencia de género en el jardín de la Subdelegación del Gobierno, con la presencia del comisario principal jefe provincial, Francisco Canedo López, y también mandos de la Guardia Civil.

En este último acto, coordinado por la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación, Elena Mendoza, algunos responsables de la Administración General del Estado han prestado su voz para leer mensajes de condena al maltrato y de apoyo a las víctimas.

Así, se ha realizado una composición con las tarjetas leídas para que queden expuestos durante unos días unos mensajes con los que se pretende identificar los casos de maltrato, con frases como 'Te hace sentir culpable, te hace sentir inferior, te ridiculiza, te humilla y te aísla'; 'Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente. No permitas la violencia de género. ¿Tienes dudas? Llama al 016' o 'Justificar al maltratador o culpabilizar a la mujer restando importancia a lo que sucede delante de menores nos pasa factura'.

Pero también mensajes para dar ánimos, como 'No estás sola, que el miedo no te impida denunciarlo' y para concienciar de que 'evitar crear personas violentas está en nuestras manos... Padres y madres, familiares, amigos, vecinos, educadores... el violento en la mayoría de los casos no nace, se hace. Es responsabilidad de todos evitarlo', así como subrayar que 'cuando hay maltrato en una pareja no son sólo cosas de pareja. No es un asunto privado cuando se ataca y agrede a la mujer víctima y a sus hijos'.

MEDIDAS

Briones ha destacado que "son numerosas las medidas implementadas por el Estado tanto para la prevención, como para la concienciación y prestación de recursos para las víctimas y sus familiares".

Así, ha citado el Plan director para la Mejora de la Convivencia y la seguridad escolar, que incluye más de 100 charlas a alumnos y profesores sobre la violencia de género; la investigación de este tipo de hechos delictivos, la protección a las víctimas o el control de los maltratadores tanto en prisión como en tercer grado, entre otras.

También se ha referido al Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado el pasado 28 de septiembre de 2017, instando a "construir el futuro en esta dirección". "Así lo exige la sociedad en su conjunto. Sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todos los sectores políticos y sociales para poner en la agenda, como asunto prioritario, la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Justicia, ha aprobado este viernes una Declaración contra la violencia de género "con el fin de constatar su compromiso frente a la lucha contra este problema".

"El Gobierno de España expresa así, en nombre propio y en el de toda la sociedad, el rechazo de cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer, su firme determinación de apoyar y proteger a quienes la sufren, así como a sus hijos", ha manifestado el subdelegado.

En este contexto, ha indicado que también se atiende, "de manera señalada", a los hijos y a menores a cargo de quien sufre la violencia, "víctimas directas merecedoras de especial protección", fruto de modificaciones de varias legislaciones al respecto.