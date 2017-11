Millán propone un "aparcamiento rotatorio y para residentes" en la parcela municipal de la calle Campamento

24/11/2017 - 16:46

Ciudadanos defenderá en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla una moción, en la que reclama la instalación de un aparcamiento rotatorio y para residentes en la parcela municipal de la calle Campamento a cuya cesión ha renunciado la Junta de Andalucía, y que habitualmente funciona como estacionamiento incontrolado de vehículos.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Hablamos del entorno de las antiguas cocheras de Renfe, un espacio enclavado entre las calles Campamento y Jazmineras, junto al barrio de San Bernardo. La zona se divide entre una parcela cedida por el Ayuntamiento a la Junta para la construcción de un centro educativo y otro solar de menores dimensiones cedido también por el Consistorio pero a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para la construcción de su nueva sede.

Como consecuencia del estado de ambas parcelas, en su momento el Ayuntamiento pidió tanto a la Junta de Andalucía como a la FAMP que "actuaran", al tratarse de terrenos municipales cedidos a tales entidades. Pero pese a que este entorno fue objeto de trabajos para acotar la zona mediante una malla metálica, lo cierto es que la parcela cedida a la Junta de Andalucía para la construcción del citado centro educativo ha seguido siendo usada como estacionamiento incontrolado de vehículos.

En 2015, en cualquier caso, el Ayuntamiento habría solicitado a la Junta que dado el tiempo transcurrido sin tener novedades del colegio proyectado en la parcela que le fue cedida, autorizase el aprovechamiento del terreno como "aparcamiento" ordenado y plenamente habilitado, hasta el momento en el que arrancase finalmente la construcción del colegio.

LA JUNTA RENUNCIA

Pero aunque la Junta autorizó tal extremo, la Intervención General del Ayuntamiento no permitía supuestamente la operación, al no quedar claro el periodo que restaba hasta comenzar la obra del colegio. Finalmente, y según la documentación recogida por Europa Press, el pasado mes de septiembre el Ayuntamiento daba cuenta de la decisión de la Junta de renunciar a la parcela cedida, porque "actualmente no es necesaria para los fines" para los que fue entregada a la Administración andaluza.

Al respecto, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha visitado la zona para avisar a continuación del problema que "durante muchos años vienen sufriendo" los vecinos del entorno. "Hay una grave inseguridad en este solar dominado por los gorrillas, donde se producen fogatas, botellonas e intimidaciones constantes", señala indicando así "una alarmante situación de riesgo e insalubridad a la que el gobierno local no da solución alguna, a pesar de las múltiples reclamaciones que los ciudadanos afectados vienen realizando durante años".

Por ello, Millán reclama "que el Gobierno municipal dé respuesta a los vecinos" y se realice "con urgencia la limpieza de la zona y la posterior instalación de un vallado para erradicar todos los problemas de botellón y actos vandálicos que se producen en el solar". Además, la moción que defenderá Ciudadanos en el pleno ordinario del próximo lunes demanda que a la espera de que esta parcela cuente con un uso acorde a su calificación, funcione como "aparcamiento en la modalidad de rotatorio y para residentes".