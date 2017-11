C-LM, pionera en la implantación de FP Básica Específica en ocho centros de la región

24/11/2017 - 16:51

Castilla-La Mancha es "pionera" en España en la puesta en marcha del programa de Formación Profesional Básica Específica, según ha subrayado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, durante su visita este viernes al IES 'Alfonso VIII' de Cuenca.

CUENCA, 24 (EUROPA PRESS)

Allí, el consejero ha conocido la implantación de este nuevo programa dirigido a alumnos con necesidades educativas especiales que, una vez completados dos años de formación, podrán obtener un certificado de cualificación profesional de nivel 1 que facilitará su inserción laboral, lo que, según Felpeto, "significa trabajar por la igualdad".

A lo largo de este curso participan en esta experiencia unos 50 alumnos de ocho centros educativos de la región --dos en Albacete, Ciudad Real y Toledo y uno en Cuenca y Guadalajara-- a los que el titular de Educación, Cultura y Deportes ha agradecido su "esfuerzo" para afrontar este "reto".

En el centro conquense se imparte un ciclo de formación de Comercio y Marketing al que asisten siete alumnos que reciben clases de tres profesores, apoyados por el departamento de orientación, según ha explicado su director, Ángel Luis Navarro.

Asimismo, preguntado en relación a los problemas con el sistema de calefacción del IES 'Jorge Manrique', de Motilla del Palancar, Ángel Felpeto ha indicado que, en ocasiones, "con todos los respetos, convertimos la anécdota en categoría" para, a continuación, recordar que en la región existen 1.200 centros educativos y que se trata de "un problema en uno, que puede haberlo y lo habrá", algo de lo que se ha mostrado "completamente seguro".

Felpeto ha explicado que actualmente el centro funciona con una caldera provisional de gasóleo hasta que finalice la instalación de una de pellet y que su Consejería cuenta con un plan de trabajo para instalar calderas de este tipo, "y esto significa trabajar por cuidar el medio ambiente y las energías alternativas", ha dicho, al tiempo que ha confirmado que, "hasta ahora no ha habido ningún problema, nada más que ese".

"A veces puede haber un mal funcionamiento por parte de una empresa o una circunstancia que podamos no controlar, pero ahora mismo, de 1.200 centros, no he tenido ninguna queja de ninguna de las instalaciones que estamos cambiando y tampoco de las que funcionan normalmente", ha espetado.