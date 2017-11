Bescansa: "Andalucía es una nacionalidad histórica, no hay nada que discutir ni opinar"

24/11/2017 - 17:38

La cofundadora de Podemos y diputada en el Congreso Carolina Bescansa ha defendido este viernes que el hecho de que Andalucía es una nacionalidad histórica "no es una cuestión de opinión", sino que "es un hecho que forma parte de la historia del país y no hay nada que discutir ni opinar".

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Bescansa se ha pronunciado de este modo en Sevilla al ser preguntada acerca de la posición de Andalucía en el debate territorial después de la polémica provocada por las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, asegurando que en nuestro país existen "cuatro nacionalidades que comparten estado", en concreto la española, la catalana, la vasca y la gallega.

En declaraciones a los periodistas antes de exponer su planteamiento sobre la reforma constitucional a estudiantes de la Universidad de Sevilla, Bescansa sí ha considerado, no obstante, que lo que hay que abordar ahora en España, aunque a los nacionalistas "no les guste escucharlo", es si el hecho de ser nación o no genera más derechos económicos y políticos o no.

En este sentido, la parlamentaria del partido morado ha abogado por implantar una estructura que sea "nítidamente equitativa y horizontal y en la que desaparezcan cuanto antes las negociaciones bilaterales entre Gobierno central y el ejecutivo de cada uno de los entes federados que componen este país".

"Creo que muchos de los que hoy se envuelven en la bandera de España para defender la integridad territorial, a la hora de la verdad están dispuestos, a cambio de una investidura de gobierno o para poder sacar adelante unos PGE, a romper el principio de equidad y de igualdad y hacer de la cohesión territorial una broma", ha censurado para apuntar que es a esas personas a las que hay que preguntar "qué significa igualdad entre territorios, y qué es lo que respetan y lo que no".