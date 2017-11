Educación.- La Junta destaca la educación como motor de cambio para la lucha contra la violencia de género

24/11/2017 - 17:35

La delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, ha asistido este viernes a varios actos que se han celebrado en la capital con motivo del Día internacional contra la violencia de género, donde ha destacado la importancia de la educación como motor de cambio en la lucha contra la violencia de género.

CÓRDOBA, 24 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la Junta en una nota, Ruiz ha participado en la entrega de los premios del IX Concurso de Literatura Hiperbreve Ilustrada que convoca el Centro del Profesorado Luis Revuelta y en el que han sido galardonados más de una veintena de centros de Educación Infantil, Primaria, Especial, Secundaria y Bachillerato en las modalidades de Haiku y Microrrelato.

La delegada de Educación ha señalado que "este concurso se ha convertido en un referente por la alta participación, calidad y creatividad de los trabajos realizados por los centros educativos de los diferentes tipos de enseñanzas". Asimismo, ha remarcado que la celebración del Día Internacional de violencia de género es la visibilización del trabajo realizado por los centros educativos en aras de la consecución de un objetivo tan sensible como necesario, como es la promoción de los buenos tratos entre escolares y la promoción de relaciones de pareja igualitarias.

"Es un día de especial reflexión sobre una dura realidad que nos afecta a todos y todas; pero es también un reconocimiento a la labor del profesorado en su implicación activa a través de los Planes de Igualdad entre hombres y mujeres impulsados por la Consejería de Educación, así como para los alumnos que han participado", ha apuntado la responsable de la Junta.

Esther Ruiz ha manifestado que en este segundo curso desde la implementación del II Plan de Igualdad, una de las tareas prioritarias es la prevención de la violencia machista. "Es un objetivo prioritario porque sabemos que no existe cambio y evolución positiva en una sociedad, si ésta no cuenta con aquella parte de la población que son el futuro de la misma. Por ello, los niños de nuestros centros educativos, deben ser conscientes de que son el motor de cambio para que en un futuro próximo, días como éstos no supongan tanto dolor. En ese objetivo estamos todos".

Por otro lado, la delegada de Educación ha asistido también al minuto de silencio que todos los delegados de la Junta de Andalucía han llevado a cabo en la puerta de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y al acto reivindicativo de buenos tratos en las relaciones de pareja que los responsables de los planes de Igualdad de los centros educativos, los docentes, asociaciones de mujeres y el alumnado perteneciente al Distrito Sur han realizado en la Plaza del Mediodía.

En esta concentración se ha escuchado un mensaje especialmente grabado por el grupo Los Aslándticos y todo el alumnado ha interpretado la canción 'Bien por ti', además de llevarse a cabo diferentes actuaciones de los institutos de la zona. En paralelo, el alumnado de los distintos centros repartirá dípticos informativos de la Campaña de buenos tratos y micromachismos, elaborados por la coordinadora de mujeres de Distrito Sur.

Otras de las actividades a destacar este día es la del IES Vicente Nuñez en colaboración con el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, que han convocado un concurso de cortos para la prevención de la violencia de género. Los cortos, realizados por el alumnado de Bachillerato, destacan por la calidad, creatividad y originalidad para transmitir el mensaje de los buenos tratos desde el punto de vista adolescente.