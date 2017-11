Un centenar de personas se manifiestan en S'Agaró (Girona) por la libertad de los presos y contra el 155

24/11/2017 - 17:51

Un centenar de personas se manifiestan la tarde de este viernes en los alrededores del Hotel S'Agaró para reclamar la libertad de los "presos políticos" y en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, coincidiendo con la celebración del XXII Encuentro de Economía organizado por la Fundació Internacional Olof Palme, la Cámara de Comercio de Barcelona y 'La Vanguardia'.

S'AGARÓ (GIRONA), 24 (EUROPA PRESS)

Las protestas han empezado alrededor de las 16.30 horas, tres horas antes de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que presidirá la sesión inaugural del encuentro, en el que también participará el exconseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Santi Vila.

Los concentrados han coreado lemas como 'Libertad presos políticos', 'Puigdemont president', 'No estamos todos, faltan los presos', 'Le llaman democracia y no lo es', 'Santi Vila unionista' y 'Santi Vila botifler', y han mostrado pancartas con frases como 'Soraya go home', 'Secuestradas pero jamás vencidas' y 'Libertad'.