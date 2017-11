EA reclama que instituciones y tribunales otorguen "veracidad" a las víctimas de violencia machista

24/11/2017 - 18:34

Eusko Alkartasuna (EA) ha emplazado a las instituciones públicas, a los tribunales de justicia, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a otorgar "visibilidad y veracidad" a las víctimas de la violencia hacia las mujeres.

VITORIA, 24 (EUROPA PRESS)

EA ha denunciado, a través de un comunicado, que las mujeres sufren una situación de "violencia estructural y sistémica" tanto en el País Vasco, como en el resto del mundo. Con motivo del 'Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres', que se celebra cada 25 de noviembre, EA ha recordado que más de 4.500 mujeres deben contar con algún tipo de protección en Euskadi por estar amenazadas por este tipo de violencia.

Esta situación demuestra --según ha afirmado-- que "estamos muy lejos de vivir en una situación de paz". EA ha destacado la "valentía" de las mujeres que denuncian las vulneraciones de derechos de las que son objeto.

Además, ha instado a las instituciones públicas, juzgados, medios de comunicación, y a la sociedad en general a "dar visibilidad y veracidad" a esta realidad, con el fin de abordar la violencia contra las mujeres como un tema "prioritario" en la sociedad.

"VIOLENCIA ESTRUCTURAL"

"La violencia contra las mujeres existe. Es una violencia estructural que padecemos más del 50% de la población todos los días por el hecho de nacer mujeres", ha manifestado, para advertir de que las mujeres "no podrán ser libres" mientras "no se reconozca esta realidad y no se dé credibilidad a este relato".

Eusko Alkartasuna se ha adherido a las manifestaciones que se celebrarán este sábado en distintos puntos de Euskadi y Navarra contra la violencia machista.