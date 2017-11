Vila dice que el Gobierno podría haber evitado llegar "tan lejos" explicitando voluntad de diálogo

24/11/2017 - 23:18

El exconseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat Santi Vila ha considerado este viernes que el Gobierno podría haber evitado que la situación política en Catalunya llegara "tan lejos" si hubiera explicitado su voluntad de diálogo, algo que ha asegurado que no se ha producido.

S'AGARÓ (GIRONA), 24 (EUROPA PRESS)

"Ha habido muchos momentos durante el año en que podríamos haber evitado que está situación llegara tan lejos", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en una cena-debate en el XXII Encuentro de Economía en S'Agaró en relación a las declaraciones de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, afirmando que el Gobierno ofreció garantías de no aplicar el artículo 155 si el presidente e la Generalitat, Carles Puigdemont, convocaba elecciones.

Vila ha considerado que "si alguien ha quedado frustrado e inhabilitado ha sido la tercera vía", de la que consideraban que había alguna propuesta para un diálogo, algo que ha asegurado que no se ha producido durante este año.

Ha afirmado que la evolución de la economía está muy influida por la situación política en España y Catalunya y ha señalado que habría que procurar entre todos "que el terreno sea practicable", para lo que, a su juicio, tendrían que salir de la cárcel los políticos privados de libertad.

"Quiero pensar que, en la medida que nos vayamos serenando, seremos capaces de reconducir una cosa que jamás debería haber llegado a este extremo, porque es inimaginable que en un país de la Unión Europea tengamos esta situación tan conflictiva y triste para todos", ha manifestado.

"No creo que haya ningún español ni ningún demócrata crea que lo que está pasando en Catalunya es motivo de alegría", ha añadido.

Sobre las elecciones, ha afirmado que no tiene nada que decir porque no participa en ellas, entre otros motivos, porque no tiene el "valor ético" de participar mientras haya políticos que habían sido compañeros suyos en prisión.